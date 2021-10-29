Эксперт: Один из объективных критериев госаккредитации вузов - опрос работодателей

С 1 марта 2022 года аккредитация вузов должна стать бессрочной. В минобрнауки уже подготовили проект критериев оценки университетов. Идет общественное обсуждение. Какие требования будут предъявлять вузам? Как мотивировать молодежь заниматься наукой? Что важно помнить, внедряя цифровые технологии в высшем образовании? Об этом "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, завкафедрой правовых основ управления МГИМО Владислав Гриб.

Владислав Валерьевич, госаккредитация - важнейший документ, без которого вузы не имеют права выдавать диплом государственного образца. Как нужно оценивать университеты, если давать им бессрочное "добро"?

Владислав Гриб: Отмечу сразу: бессрочная аккредитация - это все же не навечно. Если будут какие-то нарушения и вуз попадет в группу риска, то, естественно, начнутся проверки. Но это будет мягкий дружелюбный контроль. Что касается критериев, то, на мой взгляд, например, ни балл ЕГЭ поступающих, ни уровень трудоустройства выпускников не могут в полной мере объективно отразить уровень того или иного вуза. Балл ЕГЭ - критерий, от вуза никак не зависящий. Трудоустройство тоже далеко не всегда зависит от выпускника и от вуза, который он закончил. Более объективным критерием кажется анкетирование работодателей: довольны ли они тем, как работает выпускник того или иного вуза. Еще один критерий - анкетирование студентов. Все-таки большинство идет за знаниями и может ответить, насколько ожидания соответствуют реальности. Далее - число профессоров и преподавателей с докторской степенью. Как правило, такие люди - со степенью и серьезным научным бэкграундом, не пойдут работать в посредственные вузы. Также важно количество очных студентов. Есть вузы, которые специализируются преимущественно на заочной форме обучения, а это, на мой взгляд, все же не очень правильно для качества учебного процесса.

Как помочь сегодня молодым ученым и тем, кто только выбирает свой путь?

Владислав Гриб: Тем ребятам, у которых "горят глаза", надо всячески обеспечить доступ к глобальной науке: давать возможность проходить научные стажировки, практики в ведущих университетах мира. Не надо бояться, что кто-то не вернется и останется за рубежом. Важно, чтобы наши молодые ученые были интегрированы в мировое научное сообщество. Когда человек знает, что, работая в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, он может выйти на стажировки в Китае, Германии, США, мотивации точно будет больше. И они должны понимать: их проекты могут стать реальностью. Человек должен знать траекторию свой научной карьеры, свои возможности.

Сегодня вузы активно переходят на разные цифровые технологии. О чем важно помнить, меняя подходы к обучению?

Владислав Гриб: В первую очередь, о том, что вуз - это среда. Преподаватели, лаборатории, однокурсники, группы - все это дополнительная мотивация к учебе. Можно слушать лекцию и даже присутствовать на семинаре удаленно, лежа в этот момент дома на диване. Но так степень вовлеченности студента в процесс обучения в несколько раз ниже, поверьте. Цифровые технологии нужны нам только как дополнительные, вспомогательные для обычного очного процесса.

Конечно, уметь работать с цифрой нужно всем, не только студентам и школьниками, но и преподавателям, профессорам. Старшему поколению сложновато, но надо перестраиваться.

Недавно изменились правила формирования и работы диссертационных советов. Новые уже создаются?

Владислав Гриб: Заявки на создание новых диссоветов только начинают поступать. Какие принципиальные моменты? Раньше диссертационный совет было создать непросто - требовалось найти 20 докторов наук, собрать всех вместе. Сейчас состав сократился до 11 человек, причем часть членов диссовета могут принимать участие онлайн. Также теперь в составе могу быть не только доктора наук, но и кандидаты, и даже обладатели степени PhD. И всего лишь 4 человека должны быть при этом в штате вуза, на базе которого работает совет.