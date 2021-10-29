Эксперт: Один из объективных критериев госаккредитации вузов - опрос работодателей

Новости

Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 32% 13:33
Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 13:30
Владимир Путин назначил нового посла на Мальте 13:27
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей 13:20
Совладельца компании "Б. Ю. Александров" объявили в международный розыск 13:16
Песков: Россия не намерена обсуждать с Западом закон о СМИ-иноагентах 13:14
Для ускорения сборки Су-57 применят дополненную реальность 13:14
Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского 13:12
Эксперт объяснил, как распознать финансовые пирамиды в играх 13:10
Три ребенка пострадали при наезде автомобиля возле детского сада в ФРГ 12:53
Знаменитый французский багет подорожает 12:49
Умерла актриса Альбина Гусельникова 12:45
Задержан москвич, призывавший к убийствам полицейских 12:40
В Китае испытали первый локомотив на водородных топливных элементах 12:34
Путин примет участие в саммите G20 30–31 октября 12:31
Более 50 миллионов россиян привились от коронавируса 12:26
Врач назвала осложнения у детей после перенесенного коронавируса 12:18
Эксперты назвали цели ребрендинга Facebook 12:16
Актера сериалов обвинили в осквернении статуи Джорджа Флойда в Нью-Йорке 12:02
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 12:00
"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду 11:59
Оперштаб: в Москве выявлено 7511 новых случаев COVID-19 11:56
В НАО начала действовать система QR-кодов 11:51
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 13:28
Рубрика: Общество

Эксперт: Один из объективных критериев госаккредитации вузов - опрос работодателей

Текст: Мария Набиркина
С 1 марта 2022 года аккредитация вузов должна стать бессрочной. В минобрнауки уже подготовили проект критериев оценки университетов. Идет общественное обсуждение. Какие требования будут предъявлять вузам? Как мотивировать молодежь заниматься наукой? Что важно помнить, внедряя цифровые технологии в высшем образовании? Об этом "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, завкафедрой правовых основ управления МГИМО Владислав Гриб.
Фото: из личного архива В. Гриба Фото: из личного архива В. Гриба
Фото: из личного архива В. Гриба

Владислав Валерьевич, госаккредитация - важнейший документ, без которого вузы не имеют права выдавать диплом государственного образца. Как нужно оценивать университеты, если давать им бессрочное "добро"?

Фото: iStock
Минобрнауки: В программах вузов появится образовательный модуль в области ИИ

Владислав Гриб: Отмечу сразу: бессрочная аккредитация - это все же не навечно. Если будут какие-то нарушения и вуз попадет в группу риска, то, естественно, начнутся проверки. Но это будет мягкий дружелюбный контроль. Что касается критериев, то, на мой взгляд, например, ни балл ЕГЭ поступающих, ни уровень трудоустройства выпускников не могут в полной мере объективно отразить уровень того или иного вуза. Балл ЕГЭ - критерий, от вуза никак не зависящий. Трудоустройство тоже далеко не всегда зависит от выпускника и от вуза, который он закончил. Более объективным критерием кажется анкетирование работодателей: довольны ли они тем, как работает выпускник того или иного вуза. Еще один критерий - анкетирование студентов. Все-таки большинство идет за знаниями и может ответить, насколько ожидания соответствуют реальности. Далее - число профессоров и преподавателей с докторской степенью. Как правило, такие люди - со степенью и серьезным научным бэкграундом, не пойдут работать в посредственные вузы. Также важно количество очных студентов. Есть вузы, которые специализируются преимущественно на заочной форме обучения, а это, на мой взгляд, все же не очень правильно для качества учебного процесса.

Как помочь сегодня молодым ученым и тем, кто только выбирает свой путь?

Владислав Гриб: Тем ребятам, у которых "горят глаза", надо всячески обеспечить доступ к глобальной науке: давать возможность проходить научные стажировки, практики в ведущих университетах мира. Не надо бояться, что кто-то не вернется и останется за рубежом. Важно, чтобы наши молодые ученые были интегрированы в мировое научное сообщество. Когда человек знает, что, работая в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, он может выйти на стажировки в Китае, Германии, США, мотивации точно будет больше. И они должны понимать: их проекты могут стать реальностью. Человек должен знать траекторию свой научной карьеры, свои возможности.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Пять российских вузов вошли в международный репутационный рейтинг

Сегодня вузы активно переходят на разные цифровые технологии. О чем важно помнить, меняя подходы к обучению?

Владислав Гриб: В первую очередь, о том, что вуз - это среда. Преподаватели, лаборатории, однокурсники, группы - все это дополнительная мотивация к учебе. Можно слушать лекцию и даже присутствовать на семинаре удаленно, лежа в этот момент дома на диване. Но так степень вовлеченности студента в процесс обучения в несколько раз ниже, поверьте. Цифровые технологии нужны нам только как дополнительные, вспомогательные для обычного очного процесса.

Конечно, уметь работать с цифрой нужно всем, не только студентам и школьниками, но и преподавателям, профессорам. Старшему поколению сложновато, но надо перестраиваться.

Недавно изменились правила формирования и работы диссертационных советов. Новые уже создаются?

Владислав Гриб: Заявки на создание новых диссоветов только начинают поступать. Какие принципиальные моменты? Раньше диссертационный совет было создать непросто - требовалось найти 20 докторов наук, собрать всех вместе. Сейчас состав сократился до 11 человек, причем часть членов диссовета могут принимать участие онлайн. Также теперь в составе могу быть не только доктора наук, но и кандидаты, и даже обладатели степени PhD. И всего лишь 4 человека должны быть при этом в штате вуза, на базе которого работает совет.

Общество Образование

Главное сегодня

Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида
В Госдуме оценили заявления Пентагона о поставках вооружения на Украину
ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, маскирующихся под игры
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску
В Бурятии задержали радикалов, готовивших акции против госвласти
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей