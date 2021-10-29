Постановление губернатора Камчатского края от 29 октября 2021 года № 149 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что по 30 ноября 2021 года включительно на территории Камчатского края:

1) сохраняется комплекс ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) реализуется комплекс мероприятий, направленных на поэтапное снятие ограничительных мер на территории Камчатского края в отдельных сферах деятельности, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

3. Министерству специальных программ Камчатского края обеспечить:

1) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края (COVID-19);

2) контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

4. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить проведение за счет средств краевого бюджета экспресс-тестирования на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края";

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

3) обеспечивать готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19;

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечивать изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-19, в соответствии с медицинскими показаниями;

5) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

6) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на COVID-19;

7) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным COVID-19, у которых появились клинические симптомы, сходные с COVID-19;

в) с диагнозом "внебольничная пневмония";

г) медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;

д) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

8) обеспечить проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (далее - Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595), в мобильных пунктах и в медицинских организациях;

9) ежедневно докладывать о ситуации с распространением в Камчатском крае (COVID-19) руководителю регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае:

1) обеспечить организацию образовательного процесса в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595, согласно протоколу заседания регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края от 22.10.2021 № 43;

2) в срок не позднее 27.10.2021 довести информацию до своих работников о необходимости исполнения постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 18.10.2021 № 2 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям";

3) в срок не позднее 15.11.2021 подготовить внутренние распорядительные акты (приказы) об отстранении от работы без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидемиологической обстановки работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или не имеющих медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципального и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим постановлением.

7. При возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае" и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniya-0).

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

Должностным лицам, определенным постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 "Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

9. Рекомендовать главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю обеспечить временное, на период действия режима повышенной готовности, пожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах "Оссора", "Палана" и "Мильково" силами подразделений ФПС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю без снижения уровня противопожарной защиты населенных пунктов.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.";

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В.Солодов





Приложение к постановлению Губернатора Камчатского края от 29.10.2021 № 149

"Приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94





Комплекс ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - ограничительные меры)

1. Общие ограничительные меры

1. Граждане обязаны соблюдать:

1) масочный режим при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения;

2) дистанцию от других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2. Органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели обеспечивают соблюдение требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в том числе:

1) создают условия для соблюдения гражданами:

а) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

б) личной и общественной гигиены (обеспечить наличие мыла, кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток, предназначенных для гигиенической обработки и дезинфекции рук, бумажных и (или) электрополотенец);

2) обеспечивают установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.

3. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, обязаны обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае", в том числе:

1) организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

2) не допускать к работе лиц с температурой выше 37 С и лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении у них симптомов, не исключающих COVID-19;

3) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции на COVID-19 (далее - ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендуется предоставлять работникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день постановки первой и второй доз вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, с 08.11.2021 обеспечить перевод на дистанционный режим работы невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работников в возрасте 65 лет и старше и работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему комплексу ограничительных мер.





2. Ограничительные меры, устанавливающие особый порядок передвижения на территории Камчатского края

6. Граждане Российской Федерации, вернувшиеся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края, обязаны:

1) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение 4 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https: //www.gosuslugi.ru/400705/1);

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

7. Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, обязаны:

1) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

2) самостоятельно нести расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.

8. Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лица без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края).

9. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии один из следующих документов:

1) медицинский документ (справка, выданная медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;

3) медицинский документ о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующий в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.

10. Требования, установленные частью 9 настоящего приложения, не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.

11. Перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае, за исключением случая, предусмотренного частью 12 настоящего приложения, осуществляется при наличии у граждан одного из следующих документов:

1) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до даты вылета в электронном виде или на бумажном носителе. При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, указанных в части З1 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляются за счет средств краевого бюджета;

3) медицинского документа о перенесенном гражданином заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном им заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующего в течении 6 месяцев с даты выздоровления гражданина, в электронном виде или на бумажном носителе.

12. При введении на территориях муниципальных образований в Камчатском крае режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), передвижение граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении осуществляется при наличии у граждан отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до даты вылета в электронном виде или на бумажном носителе. При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территориях соответствующих муниципальных образований, осуществляются за счет средств краевого бюджета.

13. При введении на территориях отдаленных районов Камчатского края режима чрезвычайной ситуации передвижение граждан наземным транспортом из указанных районов (в указанные районы) осуществляется при предъявлении ими отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее чем за 3 календарных до дня выезда с территории (въезда на территорию) соответствующего района.





3. Ограничительные меры в сфере торговли и оказания услуг населению

14. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запрещается:

1) работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования посетителями средств индивидуальной защиты (маски).

15. Приостановить на территории Камчатского края:

1) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе, находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

3) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.

16. Установить запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

17. Ограничить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 07:00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий.

Запрещается функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение массовых корпоративных, банкетных и иных развлекательных мероприятий.

18. Установить, что с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно не допускается посещение гражданами ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также организаций культуры государственной и негосударственной принадлежности без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения указанной организации.

19. Требования, установленные частью 18 настоящего приложения, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

20. Запрещается прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма (за исключением детей в возрасте до 14 лет), при отсутствии у указанных граждан одного из следующих документов:

1) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе;

2) отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края в электронном виде или на бумажном носителе;

3) медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, действующего в течении 6 месяцев с даты выздоровления, в электронном виде или на бумажном носителе.

Положения абзацев первого-четвертого настоящей части не распространяются на деятельность гостиниц и иных средств размещения граждан Российской Федерации и иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края в целях отдыха и туризма, в случае прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работниками таких организаций в количестве не менее 80 процентов от фактической численности работников организации при условии обязательного предоставления организациями в Министерство туризма Камчатского края сведений о достижении указанного показателя.

Документами, подтверждающими прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), являются медицинский документ (справка, выданная медицинской организацией) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо сертификат профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе.

Сведения о достижении показателя, установленного абзацем вторым настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем или иным уполномоченным представителем организации и содержать следующую информацию:

1) наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) вид экономической деятельности;

4) адрес объекта, в котором осуществляется оказание услуг в сфере отдыха и туризма, в том числе контактную информацию (телефон, электронная почта);

5) информацию о фактической численности работников организации, а также количестве работников, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в процентах).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание услуг в сфере отдыха и туризма, несут ответственность за достоверность предоставленных сведений.





4. Ограничительные меры для организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающих на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников

21. Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающих на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников, помимо соблюдения требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае":

1) осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам работы (пунктам временного размещения) с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края с учетом положений, установленных частями 22-28 настоящего приложения;

2) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями части 7 настоящего приложения;

3) принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;

4) при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);

5) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

6) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19;

7) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

8) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

22. Запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную (вахтовую) работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

23. Требование, установленное частью 22 настоящего приложения, не распространяется на:

1) работников, имеющих подтвержденные медицинским заключением противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - в течение срока действия медицинского заключения;

2) работников, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), - в течение 6 месяцев со дня выздоровления работника, подтвержденного соответствующим медицинским документом, либо сертификатом о перенесенном им заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг.

24. Привлечение к сезонной (вахтовой) работе работников осуществляется с учетом требований, предусмотренных настоящим разделом, при этом, привлечение к такой работе работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников осуществляется при наличии у них отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.

25. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников, в том числе работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS- 4 CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции;

5) обеспечить изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM).

26. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARSCoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на 5 срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний -обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции.

27. Руководителям строительных организаций, привлекающих на работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством строительства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство строительства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством строительства Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARSCoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции.

28. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно членов экипажа при наличии у них отрицательных результатов исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM) без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя.

29. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 21 настоящего приложения:

1) рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;

2) обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а) при численности работающих до 50 человек - фельдшера;

б) при численности работающих 50 человек и более - врача.





5. Ограничительные меры, касающиеся проведения мероприятий с очным присутствием граждан на территории Камчатского края, а также нахождения в общественных местах закрытого типа лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) 30. Запретить проведение зрелищно-развлекательных, а также на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью более 100 человек.

30. Запретить проведение зрелищно-развлекательных, а также на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью более 100 человек.

Согласование проведения на открытом воздухе массовых мероприятий с очным присутствием граждан численностью не более 100 человек осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 28.06.2021 № 90 "Об утверждении Положения о региональном штабе по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края".

31. С 30.10.2021 запретить проведение с очным участием граждан численностью более 40 человек в закрытых помещениях совещаний, специализированных форумов, выставок, рабочих встреч и иных деловых мероприятий (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), организуемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также их подведомственными организациями.

Проведение мероприятий, не запрещенных абзацем первым настоящей части, в том числе спортивных, физкультурных и конгрессно-выставочных, и участие в них граждан (за исключением спортсменов - участников официальных соревнований), в том числе организаторов и лиц, обеспечивающих проведение соответствующих мероприятий, допускается при наличии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), которым подтверждается, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

32. Участие спортсменов - участников официальных соревнований в спортивных, физкультурных мероприятиях допускается при наличии у них отрицательного результата исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа до даты проведения мероприятия, или сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

33. Требования по предъявлению участниками спортивных, физкультурных и конгрессно-выставочных мероприятий документов, установленных частями 31 и 32 настоящего приложения, не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

34. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа детей, не достигших 18 лет, в том числе в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно в торгово-развлекательных и торговых центрах детей, не достигших возраста 14 лет, без своего сопровождения, за исключением нахождения таких детей в образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае.





6. Ограничительные меры для отдельных организаций в Камчатском крае

35. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, имеющие подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обязаны обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

36. Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

1) обеспечивают проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

2) обеспечивают еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

37. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае рекомендуется обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.

38. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

39. Установить, что с 30.10.2021 не допускается посещение гражданами, за исключением лиц, не достигших 18 лет, в целях занятия спортом спортивных организаций государственной и негосударственной принадлежности, в том числе бассейнов, фитнес-центров, тренажерных залов без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения указанной организации.





Приложение к комплексу ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)





Перечень заболеваний, при наличии которых рекомендуется соблюдать режим самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3-№ 18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

Примечания:

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".







