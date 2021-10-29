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29 октября 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 29 октября 2021 года № 124 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 29 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 29 октября 2021 г. № 124


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. В пункте 222:

1) абзац первый подпункта 1 после слов "общественного питания" дополнить словами "(в том числе организация фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей)";

2) подпункт 2 исключить;

3) подпункт 4 после слова "косметические" дополнить словами ", парикмахерские и массажные";

4) подпункт 5 после слова "бассейнов" дополнить словами "и иных объектов, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением спортивных объектов, в которых проводятся тренировочные и спортивные мероприятия сборных, профессиональных команд, участвующих в международных и российских соревнованиях";

5) в подпункте 8 слово "учреждений" заменить словом "организаций";

6) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми:";

7) дополнить абзацами двадцать седьмым - двадцать восьмым следующего содержания:

"посещение гражданами объектов организаций по перечню, установленному Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коми, будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦРтестирования). Проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, обеспечивается путем его сканирования камерой электронного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус";

ограничивается время обслуживания посетителей для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов.".

2. В приложении № 3 к Указу:

пункт 2 раздела "I. Общие противоэпидемические мероприятия" дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"организацию при входе в здания, строения, помещения "входного фильтра" для посетителей с проведением бесконтактного контроля температуры тела и контролем наличия средств индивидуальной защиты у посетителей;".



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