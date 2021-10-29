Лаборатория "КоOPERAция-2021" представит 16 сайнс-опер на сцене "Новой Оперы"

Двухдневный фестиваль современной оперы "КоOPERAция ART&SCIENCE" пройдет 30 и 31 октября на сцене театра "Новая опера". Публике представят 16 опер, которые станут главным итогом творческой, научной и исследовательской работы Лаборатории молодых композиторов и драматургов.

В этом году главной темой Лаборатории "КоOPERAция" стала стремительно развивающаяся, креативная и перспективная область современного искусства ART&SCIENCE, существующая на стыке художественного и научного подходов.

"Сегодня поиск точек соприкосновения между искусством и наукой особенно важен, ведь творчество все чаще связано с цифровизацией и прогрессом. Эти процессы изучали участники Лаборатории при создании своих опер. Их работы будут связаны с пограничными областями знаний: информационными и энергоэффективными технологиями, биотехнологиями и нейронаукой", - рассказывают в пресс-службе Лаборатории.

В этом году Фестиваль "КоOPERAция ART&SCIENCE" объединил два экспериментальных проекта. "КоOPERAция - LAB" - это создание восьми камерных сайнс-опер "взрослыми" командами ученых, композиторов, драматургов, режиссеров, сценографов и художников и "КоOPERAция - ДЕТИ" - это еще восемь камерных опер для детей и подростков, созданных молодыми профессиональными композиторами и подростками-драматургами. Организаторы фестиваля не сомневаются, что прямо на наших глазах происходит рождение не только нового оперного языка и звучания, но и новых смыслов в искусстве.

Фото: Предоставлено Лабораторией "КоOPERAция-2021"

Отправной точкой для создания современных сайнс-опер становится какая-то научная мысль, факт или наукоемкая технология. Искусство при помощи воображения, подключения эмоционального интеллекта и использования присущих ему художественных приемов переосмысляет и визуализирует науку, наделяя ее эстетической ценностью и эмоциональной глубиной. При этом не искажая и не упрощая ее достижения и открытия, а наоборот, расширяя их до социальных обобщений и общечеловеческих аналогий. Созданные в процессе работы Лаборатории оперы - это цельное, точное и важное высказывание. Как с точки зрения современной науки, так и с точки зрения современного искусства.

Первый этап Лаборатории "КоOPERAция - LAB" стартовал 14 ноября 2020 года в онлайн и офлайн-форматах. Наставниками стали специалисты, активно работающие в сфере современного музыкального театра и направлении новых медиа. Среди них, например, руководитель Института музыки и акустики при Центре искусства и медиа в Карлсруэ (ZKM) Людгер Брюммер, руководитель фестиваля ARS ELECTRONIC Кристал Баур и Карла Спилуттини, продюсер европейской программы фестиваля ARS ELECTRONICA. Второй этап - процесс взаимодействия и коммуникации объединившихся в восемь команд ученых и людей искусства. Результат их работы представят 31 октября на сцене "Новой Оперы".

Лаборатория "КоOPERAция - ДЕТИ" посвящена музыкальному театру для детей и подростков. Ее участниками стали молодые профессиональные композиторы и подростки от 13 до 17 лет, прошедшие отборочный этап. Их восемь опер будут показаны 30 октября в рамках фестиваля современного искусства "Территория.Kids".

Фото: Предоставлено Лабораторией "КоOPERAция-2021"

Подростки в тандеме с талантливыми композиторами языком современной оперы расскажут о том, что важно, нужно, интересно, больно, смешно и ценно именно им. Озвучат универсальные и актуальные проблемы, волнующие нынешних детей. Покажут, каким видят театр будущего, в который бы пришли сами и привели друзей и родителей. Театр, который дает слово юному поколению, потому что им важно высказаться и быть услышанными, а взрослым - понять и принять своих детей. Концепции опер получились самыми разными по жанрам и стилям: аниме-опера, психологическая драма, симфо-рок, темное фэнтези...