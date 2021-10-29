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29 октября 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 29 октября 2021 года № 830-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:

- в пункте 3:

подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи организации и проведения массовых мероприятий с участием более 50 человек в концертных залах, помещениях театров, учреждениях клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) при условии соблюдения иных ограничительных мер, в том числе перечисленных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта и в пункте 7.1 настоящих Мер;";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) оказание услуг общественного питания (за исключением услуг организаций по доставке готовой продукции, обслуживанию на вынос без посещения гражданами помещений организаций, а также услуг организаций, осуществляющих организацию питания для работников организаций) в период с 23 часов до 06 часов следующего дня по местному времени.";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23 часов до 06 часов следующего дня по местному времени.";

- пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3. Предусматривать дополнительным соглашением к трудовому договору для работников, достигших возраста 60 лет и старше, а также имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, выполнение трудовой функции дистанционно на временной основе в течение четырех недель непрерывно для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета против COVID-19.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев



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