Постановление правительства Магаданской области от 29 октября 2021 года № 830-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:
в Мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением:
- в пункте 3:
подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи организации и проведения массовых мероприятий с участием более 50 человек в концертных залах, помещениях театров, учреждениях клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) при условии соблюдения иных ограничительных мер, в том числе перечисленных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта и в пункте 7.1 настоящих Мер;";
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) оказание услуг общественного питания (за исключением услуг организаций по доставке готовой продукции, обслуживанию на вынос без посещения гражданами помещений организаций, а также услуг организаций, осуществляющих организацию питания для работников организаций) в период с 23 часов до 06 часов следующего дня по местному времени.";
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23 часов до 06 часов следующего дня по местному времени.";
- пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3. Предусматривать дополнительным соглашением к трудовому договору для работников, достигших возраста 60 лет и старше, а также имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, выполнение трудовой функции дистанционно на временной основе в течение четырех недель непрерывно для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета против COVID-19.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев
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