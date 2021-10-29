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29.10.2021 19:35
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила дать право научным центрам обучать специалистов

Текст: Дмитрий Гончарук
Российские научно-исследовательские центры должны получить право готовить специалистов наряду с вузами, убеждена Валентина Матвиенко.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации провела заседание попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, в котором экспериментальная программа специалитета действует уже четыре года.

Матвиенко оценила эксперимент по обучению специалистов в центре Алмазова

Сейчас по программе специалитета в расположенном в Санкт-Петербурге центре Алмазова обучается 557 студентов, а конкурсный отбор в 2012 году составил 12 человек на место. Гендиректор центра, академик РАН Евгений Шляхто предложил предоставить учреждению центру право заниматься образовательной деятельностью на постоянной основе.

"Перед нами стояла задача создать систему, где бы формировались новые технологии и направления, генерировались идеи, чтобы те продукты, которые придуманы учеными, были реализованы в клинической практике", - объяснил Шляхто. В центре запустили программу технологии искусственного интеллекта для сервисов "умной клиники", формируют научный центр персонализированной медицины и биомедицинский молодежный инновационный хаб "Точка кипения".

Руководитель центра рассказал, что за последний год его ученые сделали важное открытие, которое поможет уничтожать злокачественные опухоли направленно, с помощью нового типа клеток-"киллеров". Также создается линейка препаратов с лечебными изотопами, которые могут "подстраиваться" под конкретную опухоль и ее метастазы.

Еще одно важное для "алмазовцев" направление - неизвестные, редкие и генетически обусловленные заболевания, для исследования которых, диагностики и терапии создан центр компетенций. Кроме того, вместе с Институтом экспериментальной медицины центр Алмазова создает вакцину от коронавируса, которая будет похожа на обычный кефир, то есть чтобы привиться, ее надо просто выпить. Сейчас заканчиваются доклинические испытания этого продукта.

По словам Валентины Матвиенко, наука, исследования и образование должны идти рядом, тогда получаются другого уровня и другого качества специалисты. "Это доказано Алмазовским центром. Надо дать право идти по этому пути ведущим научным исследовательским центрам", - добавила она.

Впервые приняв участие в международных рейтингах университетов, центр сразу же занял достойные позиции в четырех из них. "Это, прежде всего, повышает престиж самого центра как научно-образовательного учреждения и, конечно же, усиливает глобальный авторитет нашей страны в сфере медицины", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко: Медики должны чувствовать внимание со стороны государства

Матвиенко надеется, что минздрав и миннауки поддержат эти начинания. Она также поручила попечительскому совету подготовить все необходимые документы, чтобы внести докладную президенту Владимиру Путину.

Замглавы минздрава Татьяна Семенова подтвердила, что Алмазовский центр "демонстрирует все грани успешности" как образовательная площадка. "Нам однозначно надо переходить к проработке некоего нормативного закрепления такой возможности. После "пилота" в сфере здравоохранения в различных отраслях присоединились несколько научно-исследовательских институтов, которые уже реализуют программы по бакалавриату и специалитету", - сообщила замминистра.

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