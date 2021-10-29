Указ главы Республики Мордовия от 29 октября 2021 года № 336-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1, подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ, от 17 июня 2020 г. №. 182-УГ, от 22 июня 2020 г. № 190-УГ, от 23 июня 2020 г. № 193-УГ, от 26 июня 2020 г. № 194-УГ, от 7 июля 2020 г. № 203-УГ, от 6 августа 2020 г. № 232-УГ, от 13 августа 2020 г. № 234-УГ, от 21 августа 2020 г. № 251-УГ, от 31 августа 2020 г. № 257-УГ, от 3 сентября 2020 г. № 258-УГ, от 14 сентября 2020 г. № 270-УГ, от 22 сентября 2020 г. № 284-УГ, от 5 октября 2020 г. № 301-УГ, от 14 октября 2020 г. № 314-УГ, от 28 октября .2020 г. № 331-УГ, от 9 ноября 2020 г. № 339-УГ, от 10 ноября 2020 г. № 340-УГ, от 11 ноября 2020 г. № 341-УГ, от 13 ноября 2020 г. № 354-УГ, от 26 ноября 2020 г. № 367-УГ, от 10 декабря 2020 г. № 385-УГ, от 18 декабря 2020 г. № 403-УГ, от 25 декабря 2020 г. № 409-УГ, от 28 декабря 2020 г. № 413-УГ, от 22 января 2021 г. № 13-УГ, от 5 февраля 2021 г. № 24-УГ, от 12 февраля 2021 г. № 35-УГ, от 20 февраля 2021 г. № 46-УГ, от 4 марта 2021 г. № 61-УГ, от 18 марта 2021 г. № 68-УГ, от 26 марта 2021 г. № 80-УГ, от 1 апреля 2021 г. № 83-УГ, от 29 апреля 2021 г. № 115-УГ, от 26 мая 2021 г. № 147-УГ, от 18 июня 2021 г. № 175-УГ, от 25 июня 2021 г. № 181-УГ, от 12 июля 2021 г. № 201-УГ, от 27 августа 2021 г. № 247-УГ, от 4 октября 2021 г. № 288-УГ, от 11 октября 2021 г. № 298-УГ, от 21 октября 2021 г. № 327-УГ) следующие изменения:

1) в пункте 3:

в подпункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2) совершеннолетних граждан посещать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры (кинозалы), концертные и выставочные мероприятия, клубные формирования (любительские объединения, студии, коллективы самодеятельного искусства, клубы по интересам) в учреждениях клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества), здания, строения, сооружения, помещения торговых центров (комплексов) площадью более 400 квадратных метров, при наличии у каждого из них:";

дополнить абзацем следующего содержания:

"либо заключения (справки) медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного в установленном порядке, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) граждан, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), из числа граждан в возрасте 60 лет и старше, а также беременных женщин, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных. С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. также обязать граждан в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, а также следования к месту осуществления трудовой деятельности и обратно в случае, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей;";

2) в пункте 4:

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) изменить график работы с целью исключения массового пребывания сотрудников (работников) в одном помещении, в том числе путем введения сменного режима работы организации (при наличии возможности), перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников, а также всех работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из числа граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), граждан, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей;";

подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:

"11.1) перевести на дистанционный режим работы всех работников, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), из числа граждан в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), граждан, перенесших инфаркт или инсульт, а также беременных женщин;";

3) часть третью пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Временно с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. приостановить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. С 8 ноября 2021 г. возобновить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.), с установлением режима их работы не ранее 8.00 часов и не позднее 23.00 часов, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки заказов.";

4) в части первой пункта 9.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9.1. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей обеспечить допуск совершеннолетних граждан в рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), крытые ледовые катки, стадионы, театры, кинотеатры (кинозалы), концертные и выставочные мероприятия, клубные формирования (любительские объединения, студии, коллективы самодеятельного искусства, клубы по интересам) в учреждениях клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества), здания, строения, сооружения, помещения торговых центров (комплексов) площадью более 400 квадратных метров при наличии у каждого совершеннолетнего гражданина:";

в абзаце четвертом слова "12 месяцев." заменить словами "12 месяцев;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"либо заключения (справки) медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного в установленном порядке, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа.";

5) в подпункте 2 пункта 17:

в абзаце третьем слова "транспортных средств." заменить словами "транспортных средств;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"возможность соблюдения гражданами социального дистанцирования 1,5 метра в общественном пассажирском транспорте.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия А.Здунов







