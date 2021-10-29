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29 октября 2021 г.

Постановление губернатора Московской области от 26 октября 2021 года № 393-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции постановлений Губернатора Московской области от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ, от 11.12.2020 № 558-ПГ, от 12.01.2021 № 1-ПГ, от 21.01.2021 № 16-ПГ, от 08.02.2021 № 33-ПГ, от 12.03.2021 № 67-ПГ, от 25.05.2021 № 138-ПГ, от 13.06.2021 № 178-ПГ, от 21.10.2021 № 387-ПГ) следующее изменение:

в абзаце первом пункта 51 слова "старше 65 лет" заменить словами "старше 60 лет".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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