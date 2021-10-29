На Украине растет черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации

Украина страдает от всплеска коронавирусных инфекций наряду с другими странами Восточной Европы. Несмотря на то, что вакцины имеются в большом количестве, во многих восточноевропейских странах широко распространено нежелание граждан делать прививки.

Медленные темпы вакцинации в Восточной Европе объясняются несколькими факторами, включая недоверие общественности и прошлый опыт использования других вакцин, заявила в интервью Associated Press Кэтрин Смоллвуд, менеджер по инцидентам с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения в Европе. "Мы наблюдаем низкий уровень использования вакцины во многих странах в этой части Европы, - пояснила представитель ВОЗ. - В игру вступают исторические предубеждения, связанные с вакцинами. Вдобавок, в некоторых странах весь вопрос о вакцинах политизирован".

На Украине только 16 процентов взрослого населения полностью вакцинированы. Ниже показатель вакцинации в Европе - 7 процентов взрослого населения - зафиксирован в Армении. Власти Украины требуют, чтобы учителя, государственные служащие и некоторые другие категории сотрудников прошли полную вакцинацию до 8 ноября, в противном случае им грозит отстранение от работы с прекращением выплаты заработной платы. Кроме того, на Украине теперь необходимо предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат теста для посадки в самолеты, поезда и междугородние автобусы.

Все это привело к бурному росту черного рынка поддельных документов в последние три недели. Поддельные сертификаты о вакцинации в зависимости от регионов страны продаются за сумму, эквивалентную 100-300 долларов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, существует даже фальшивая версия цифрового правительственного приложения с уже установленными фиктивными сертификатами. На прошлой неделе полицейские задержали с одним из таких "документов" бывшего депутата Верховной Рады, чье имя не разглашается. Полиция подозревает в причастности к изготовлению поддельных сертификатов сотрудников 15 украинских больниц. В этой связи возбуждено 800 уголовных дел и задействовано 100 мобильных отрядов для отслеживания пользователей, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Слухи о фейковых сертификатах в Незалежной ходили давно. Но сейчас на эту проблему обратили внимание на Западе. В этой связи эксперты не исключают возможности введения западными странами временного запрета на их посещение гражданами Украины.

Низкий уровень вакцинации на Украине привел к быстрому распространению COVID-19, создав новый стресс для и без того перегруженной системы здравоохранения страны. Так, в хирургическом отделении больницы в городе Беляевка, расположенной недалеко от Одессы, сейчас проходят лечение только пациенты с коронавирусом, при этом 50 из 52 койко-мест заполнены. "Мы находимся на грани катастрофы, которую подталкивают агрессивные противники вакцинации и нехватка средств, - сказал доктор Сергей Швец, глава отделения интенсивной терапии больницы. - К сожалению, за последнюю неделю пять работников моего отделения уволились".

Похожая ситуация наблюдается и в больнице на 120 коек в городе Черновцы на западе страны, где, по словам доктора Ольги Кобевко, 126 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Кобевко сказала, нынешний всплеск пандемии является особенно смертоносным: в ее больнице ежедневно умирают 10-23 пациента по сравнению с менее чем шестью пациентами в день прошлой весной. Она добавила, что значительно выросло количество пациентов с COVID-19 в возрасте от 30 до 40 лет. "Фейковые истории получили широкое распространение, заставляя людей поверить в микрочипы и генетические мутации, - сказала Кобевко. - Некоторые священники открыто и агрессивно призывают людей не вакцинироваться, а в социальных сетях ходят самые абсурдные слухи. Украинцы научились не доверять любым инициативам властей, и вакцинация не исключение".

Сомнения относительно вакцинации существуют даже среди медицинских работников. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко признал, что около половины украинских медработников до сих пор прошли вакцинацию. Мурат Шахин, представитель ЮНИСЕФ на Украине, сказал, что ложная и вводящая в заблуждение информация о COVID-19 представляет растущую угрозу в этой стране. "Риски дезинформации для вакцинации никогда не были так высоки, как и ставки", - заключил представитель международной организации.