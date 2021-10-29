Распоряжение губернатора Омской области от 29 октября 2021 года № 137-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Подпункт 6 пункта 12 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" изложить в следующей редакции:

"6) с 30 октября 2021 года в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, а также профилактических медицинских осмотров, за исключением обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации.".

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







