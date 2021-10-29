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29 октября 2021 г.

Указ губернатора Омской области от 29 октября 2021 года № 173 "О реализации пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 29 октября 2021 г.

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Определить режим работы организаций культуры, находящихся на территории Омской области (далее - организации культуры), в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в соответствии с режимом рабочего времени, установленным в организациях культуры согласно правилам внутреннего трудового распорядка, при обязательном соблюдении требований распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области".

2. Определить режим работы организаций здравоохранения, находящихся на территории Омской области (далее - организации здравоохранения), в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в соответствии с режимом рабочего времени, установленным в организациях здравоохранения согласно правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее - государственные учреждения), для которых определяется следующий режим работы в нерабочие дни:

1) с 30 октября по 3 ноября 2021 года включительно - в соответствии с режимом рабочего времени, установленным в государственных учреждениях согласно правилам внутреннего трудового распорядка;

2) с 4 по 7 ноября 2021 года включительно - в соответствии с режимом рабочего времени, определяемым Министерством здравоохранения Омской области.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко



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