Песков прокомментировал заявления Зорькина в "РГ"

Новости

Военные медики ЦВО будут работать в четырех больницах Хакасии 13:37
Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 32% 13:33
Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 13:30
Владимир Путин назначил нового посла на Мальте 13:27
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
В Кремле рассказали, кто должен принимать решение по вакцинации детей 13:20
Совладельца компании "Б. Ю. Александров" объявили в международный розыск 13:16
Песков: Россия не намерена обсуждать с Западом закон о СМИ-иноагентах 13:14
Для ускорения сборки Су-57 применят дополненную реальность 13:14
Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского 13:12
Эксперт объяснил, как распознать финансовые пирамиды в играх 13:10
Три ребенка пострадали при наезде автомобиля возле детского сада в ФРГ 12:53
Знаменитый французский багет подорожает 12:49
Умерла актриса Альбина Гусельникова 12:45
Задержан москвич, призывавший к убийствам полицейских 12:40
В Китае испытали первый локомотив на водородных топливных элементах 12:34
Путин примет участие в саммите G20 30–31 октября 12:31
Более 50 миллионов россиян привились от коронавируса 12:26
Врач назвала осложнения у детей после перенесенного коронавируса 12:18
Эксперты назвали цели ребрендинга Facebook 12:16
Актера сериалов обвинили в осквернении статуи Джорджа Флойда в Нью-Йорке 12:02
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 12:00
"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду 11:59
Оперштаб: в Москве выявлено 7511 новых случаев COVID-19 11:56
В НАО начала действовать система QR-кодов 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 13:02
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал заявления Зорькина в "РГ"

Текст: Кира Латухина
Такие вызовы, как пандемия, неизбежно приводят к поражению граждан в свободах, и важно делать все, чтобы его минимизировать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина в "Российской газете".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Михеев
Конституционный суд на рубеже четвертого десятилетия

Журналисты спросили, разделяют ли в Кремле опасения Зорькина по вопросу сокращения прав граждан в пользу общего блага.

"Безусловно, эти вызовы, с которыми мы сталкиваемся, такие беспрецедентные, как пандемия, конечно, так или иначе де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно делать все, чтобы минимизировать это поражение в правах", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Песков заявил о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида
В Госдуме оценили заявления Пентагона о поставках вооружения на Украину
ЦБ раскрыл, сколько выявил новых пирамид, маскирующихся под игры
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску
В Бурятии задержали радикалов, готовивших акции против госвласти
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы