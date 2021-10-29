Песков прокомментировал заявления Зорькина в "РГ"

Журналисты спросили, разделяют ли в Кремле опасения Зорькина по вопросу сокращения прав граждан в пользу общего блага.

"Безусловно, эти вызовы, с которыми мы сталкиваемся, такие беспрецедентные, как пандемия, конечно, так или иначе де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно делать все, чтобы минимизировать это поражение в правах", - заключил Песков.