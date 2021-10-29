Песков заявил о готовности "Газпрома" продолжить переговоры с Молдавией

У Кишинева серьезная задолженность по газу, договориться о поставках пока не удалось, "Газпром" открыт к диалогу. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока де-факто ситуация такова, что действительно не удалось договориться", - подтвердил Песков. "Существует задолженность Молдавии перед "Газпромом", весьма серьезная, растущая. И существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта, - продолжил он. - Есть продавец, есть покупатель, и условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь".

"Но, конечно же, "Газпром" открыт для продолжения этих контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов", - заверил пресс-секретарь президента.

На вопрос о "сплочении европейских стран вокруг молдавского вопроса" и негативном влиянии на имидж России, Песков ответил: "Абсолютно не соглашусь. К имиджу "Газпрома" это никакого отношения не имеет". "Имидж "Газпрома" великолепен", - оценил он.

Пресс-секретарь президента напомнил не раз звучавшие за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что "Газпром" точно выполняет все взятые на себя обязательства. "Поэтому к имиджу "Газпрома" это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос", - подчеркнул он. ""Газпром" не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", - заметил Песков.

На уточняющую реплику журналиста, что он имел в виду не имидж "Газпрома", а имидж России, пресс-секретарь президента подчеркнул, что это никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России. А отвечая на вопрос о "сплочении европейских стран", ответил, что "это не сплочение". "Молдавия к ним обращается и покупает газ по цене, которая дороже, чем, например, та цена, которая обсуждалась на переговорах", - пояснил он. "Но здесь мы не можем комментировать действия молдавской стороны", - заключил Песков.