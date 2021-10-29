Послесловие к Всемирному конгрессу школьных учителей истории

Как говорить не всегда приятную правду о самых трудных вопросах истории и при этом воспитывать патриотов своей страны? Как в океане информационного шума найти источники, достойные доверия? А сосредоточившись на прошлом своего родного гнезда, не выпасть из мировой истории?

Ответы на сложнейшие вопросы искали участники беспрецедентного форума практикующих педагогов - Всемирного конгресса школьных учителей истории, который состоялся в Москве и объединил почти 300 человек из 38 стран со всех континентов.

На глобальность проблем, которые сегодня волнуют историческое сообщество, обратил внимание председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, отметив, что в национальных историографиях разных стран нередки случаи расхождений в оценке тех или иных событий прошлого:

- Это вполне естественный и во многом полезный процесс, позволяющий каждой из сторон взглянуть на себя глазами другого. Однако принципиальная позиция России состоит в том, чтобы подобные дискуссии велись сугубо в научном поле и с историческими источниками на руках.

По мнению Сергея Нарышкина, научные споры не должны иметь ничего общего с политизированными трактовками исторических событий. "Никто не вправе использовать прошлое, чтобы воспитывать новые поколения в ненависти друг к другу. Убежден, что общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями и служить для них источником полезных уроков, - подчеркнул глава РИО, добавив, что прежде всего такой подход касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права. - Полагаю, что присутствующие в этом зале разделяют нашу озабоченность в отношении участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы. Профессиональное историческое сообщество, ученые и педагоги всего мира не должны проявлять малодушие, закрывая глаза на подобные прецеденты".

Лекарство от плохой памяти - умение думать и технично работать с документами и архивами. Темой непроверенной информации в интернете, фейков и примитивных трактовок событий непрофессионалами были обеспокоены все участники конгресса. Уже со школы, по мнению Сергея Нарышкина, нужно уметь отличать факты от мнений: "Первостепенное значение в эпоху переизбытка информации приобретают навыки работы с источниками. Несколько дней назад президент РФ Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству РФ с привлечением Российского исторического общества и других научных и общественных организаций организовать работу по обновлению системы преподавания истории в школе, предусмотрев, в частности, обучение молодых людей навыкам работы с архивами. Предположу, что по мере дальнейшего накопления информации это умение может стать не менее востребованным, чем базовое знание математики или владение иностранными языками", - заявил он.

Об огромной роли учителя в эпоху "цифры" говорил на конгрессе помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский:

- Все мы не хотим превратить наших учеников в успешных "разгадывателей" кроссвордов на историческую тему, хотя, на мой взгляд, ЕГЭ даже проще кроссворда. Да, современные технологии могут быть хорошим подспорьем для преподавания, какие-то из них эффективнее, чем традиционные - книга или лекционно-семинарская форма занятий. И натаскать на подготовку к историческому кроссворду ученика дистанционно можно. А вот научить его критически мыслить, обсуждать, убеждать, воспитать из него гражданина дистанционно, думаю, невозможно.

На конгресс в полном составе приехало руководство европейской ассоциации учителей школьной истории "ЕвроКлио". По мнению ее главы Стивена Стежерса, московские дискуссии помогут бороться со стереотипами. Ведь главная задача современного историка - научить школьника "вежливо не соглашаться с мнением учителя, задавать критические вопросы, сталкиваться с неопределенностью ответов (когда нет источников), поставить себя на место других и рассмотреть альтернативные мнения".

Задача учителя - принять эти вызовы времени.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В Российском историческом обществе (РИО) состоялось чествование академика Александра Чубарьяна по случаю его 90-летия и выхода трех новых книг.

Подарок выдающемуся историку, члену нашего редакционного совета и доброму товарищу преподнесла и "Родина" - специальный выпуск журнала с большим и очень личным интервью юбиляра. Ведь захватывающая история - это не только наука, которой Александр Оганович посвятил свою жизнь. Это и живая история его семьи, отразившая драматизм и противоречия советской эпохи.

Герой с нашей октябрьской обложки по-прежнему в поиске. Он стал одним из инициаторов и организаторов Всемирного конгресса учителей, о котором рассказано выше. Через несколько дней представил свои новые монографии. И впереди планов громадье...

Вам всего лишь 90, Александр Оганович, а "Родине" каких-то 142. Какие наши годы!