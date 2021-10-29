Правительство сверстало трехлетний бюджет роста

Идеальный баланс

В течение ближайших двух лет в проекте заложен профицит бюджета, то есть ситуация, когда доходы бюджета превышают расходы. Только в 2024 году заложен незначительный дефицит, но он не является критичным, поскольку общая величина дефицита не превышает 0,3 процента ВВП. Принято считать, что допустимой величиной бюджетного дефицита является непревышение 4-6 процентов от ВВП. Дефицит становится тогда опасным явлением, когда он начинает выходить за уровень 6-7 процентов ВВП.

Устойчивый профицит также, на самом деле, нежелателен. В этом случае из экономики через налоги, сборы и другие обязательные платежи изымаются средства в объеме большем, нежели это необходимо государству для выполнения возложенных на него обществом функций и задач. В новом бюджете профицит также не является критичным, поскольку в 2022 году не превышает 1 процента ВВП, а в 2023 году бюджет должен быть практически сбалансированным, ведь профицит составит всего 0,2 процента ВВП.

Доходы и расходы

Общий объем доходов в 2022 году составляет почти 19 процентов ВВП. А вот к 2024 году они снижаются до 17 процентов ВВП. Но стоит обратить внимание на тот факт, что сами доходы в абсолютном значении устойчиво растут, падает их доля в ВВП, что объясняется более медленным ростом доходов бюджета по отношению к росту ВВП. Напомним, что при составлении проекта бюджета основой выступает прогноз социально-экономического развития России, где определен рост ВВП в размере 3 процентов ежегодно. Очевиден и более быстрый темп роста расходов бюджета, что и обуславливает запланированный в 2024 году дефицит бюджета. Это объясняется возросшей необходимостью финансирования тех сфер и направлений деятельности, которые являются приоритетными для государства.

Дело в том, что в течение ряда лет в бюджетном планировании была апробирована и доказала свою эффективность система программно-целевого бюджетирования, которая в России нашла свое отражение в государственных программах и национальных проектах. Государство не намерено отказываться от данной практики и помимо непрограммных статей бюджета продолжает финансировать расходы, заложенные в программах и отражающие достижение национальных целей развития.

К сожалению, заявившая о себе в 2020 году пандемия так и не миновала, а это вызывает необходимость выделять из федерального бюджета средства для того, чтобы осуществлять социальную поддержку граждан. Речь идет о врачах, осуществляющих диагностику и лечение заболевших коронавирусом, о самой системе здравоохранения, которой приходится перестраиваться в связи с ростом заболеваемости и о гражданах, столкнувшихся с рядом проблем и сложностей в период пандемии.

Общий объем расходов бюджета сформирован с учетом так называемого бюджетного правила, когда на расходы направляются базовые нефтегазовые доходы и ненефтегазовые доходы. При этом остальные доходы от нефти и газа пополняют Фонд национального благосостояния, который позволяет обеспечить стабильность бюджетной системы, национальной экономики, снизить уровень долговой нагрузки.

Ориентация бюджета

На ближайшие три года бюджет страны становится все более социально-ориентированным, что подтверждается ростом доли расходов на социальную сферу. За это время до 5,2 процента ВВП будет направлено на образование еще 3,7 процента ВВП - на здравоохранение.

Общая структура расходов также демонстрирует его социальную направленность: почти 35 процентов всех расходов бюджета - это расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт. Помимо этого, в проекте бюджета заложены расходы на реализацию мер государственной политики по повышению рождаемости.