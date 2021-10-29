Постановление губернатора Приморского края от 28 октября 2021 года № 111-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации, утвержденным 24 октября 2021 № Пр-1998, письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 21 октября 2021 года № 9407, от 27 октября 2021 года № 9692 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года№ 147-пг, от 27 октября 2020 года № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года № 191-пг, от 5 февраля 2021 года № 7-пг, от 28 апреля 2021 года № 48-пг, от 23 июня 2021 года № 66-пг, от 13 августа 2021 года № 86-пг) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.1 абзацем следующего содержания:

"оказание в торговых центрах услуг общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров ";

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

"2. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории Приморского края (далее - граждане):

соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра ("социальное дистанцирование");

использовать при посещении мест приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, иных общественных мест, а также при пользовании транспортном общего пользования, в том числе такси, средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски медицинские, маски лицевые гигиенические (в том числе изготовленные самостоятельно), респираторы);

предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, действующий QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее - вакцинация), либо QR-код о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, полученные с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) (далее -QR-код), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего постановления, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Требования абзацев четвертого, пятого настоящего пункта не распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет.";

1.3. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Допускается посещение гражданами старше 18 лет без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, при предъявлении справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной в установленном порядке на основании решения врачебной комиссии медицинской организации.";

1.4. Изложить абзац первый пункта 3 в следующей редакции:

"3. Гражданам в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, соблюдать режим самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

1.5. В абзаце седьмом пункта 7 заменить слова "с 2.00 часов" словами "с 23.00 часов";

1.6. Дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

"7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 1.1 настоящего постановления:

не допускать работников и посетителей без предъявления ими соответствующего QR-кода, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего постановления;

установить пункты контроля и мобильные ограждения (для упорядочения потока посетителей) в целях организации проверки наличия и действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, либо проверки наличия у посетителя документа, предусмотренного пунктом 2,1 настоящего постановления.

Проверка действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, осуществляется путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.";

1.7. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Рекомендовать государственным органам, органам местного самоуправления Приморского края, а также работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края:

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

осуществлять освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации.".

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края:

от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";

от 21 октября 2021 года № 107-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 14 октября 2021 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 октября 2021 года.

И.о. Губернатора Приморского края Д.А.Мариза







