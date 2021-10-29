Профсоюзы и кабмин поддержали идею двух выходных дней для вакцинации

Российская трехсторонняя комиссия сегодня единогласно поддержала рекомендации Минтруда о предоставлении работникам двух оплачиваемых выходных дней для прохождения вакцинации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Подчеркивается, что рекомендации были разработаны рамках поручения Президента России Владимира Путина. Работодателям будет рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных дней. Этот документ уже направлен в регионы.

Дополнительные выходные также могут быть присоединены к очередному отпуску.

Сейчас право на оплачиваемый отгул раз в год имеют сотрудники старше 40 лет. Он предоставляется для прохождения плановой диспансеризации. Предпенсионеры и работающие пенсионеры могут взять два дня на прохождение диспансеризации раз в год. Они тоже должны быть оплачены. Эти нормы закреплены в Трудовом кодексе.

Но просто взять выходные и не пройти медосмотры нельзя. Нужно отчитаться соответствующей справкой из поликлиники. В случае с вакцинацией это, скорее всего, будет сертификат или QR-код.