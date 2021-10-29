Путин и Ниинистё обсудили отношения Москвы с Брюсселем

Президенты России и Финляндии обсудили на переговорах в Москве вопросы двусторонних отношений, взаимодействие РФ-ЕС, затронули тему Украины и безопасность в районе Балтики.

"Состоялся весьма конструктивный и полезный разговор двух президентов", - сообщил журналистам ​пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробно проговорили все аспекты двухстороннего сотрудничества, уточнил он. В частности, речь шла о предстоящем прекращении экспорта из России необработанного леса с 2022 года. "Эта проблема весьма актуальна для финских деревообрабатывающих предприятий. Обсуждались различные пути взаимодействия в этой сфере", - рассказал Песков.

Лидеры также говорили о возможном расширении использования Сайменского канала.

"Состоялся детальный обмен мнениями по теме отношений между Россией и ЕС с упором на сектор энергетики. Затрагивалась тема Украины и обсуждалась в целом безопасность в районе Балтики", - заключил Песков.