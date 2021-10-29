Путин назвал вероятный срок возобновления турпоездок на поезде в Финляндию

Россия и Финляндия могут возобновить взаимные туристические поездки по железной дороге уже к концу года. Такой вероятности не исключил президент Владимир Путин на переговорах с финляндским коллегой в Кремле.

"К сожалению, большой урон был нанесен туристической отрасли. Но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией", - констатировал Путин. "Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", - заметил он.

"Действительно, жаль, что стало меньше передвижений наших граждан через границу", - согласился с ним Саули Ниинистё.