Рассекречены документы о преступлениях частей вермахта против мирного населения СССР

Как отметили в ЦОС ФСБ, рассекреченные документы опровергают распространенную среди немецких историков версию о том, что части вермахта якобы не участвовали в расправах с мирным населением, а решали исключительно боевые задачи.

Факты свидетельствуют об ином: солдаты гитлеровской армии, вторгшейся на территорию СССР, вполне осознанно и без угрызений совести выполняли преступные приказы своих командиров и совершали массовые убийства безоружных советских граждан, не взирая на пол и возраст своих жертв. В августе 1941 года в составе НКВД СССР было создано Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), оперативно-чекистский отдел которого руководил деятельностью соответствующих отделений в лагерях для военнопленных.

Розыском "карателей, активных участников убийств пленных красноармейцев и мирного населения, террористов, поджигателей, расхитителей культурных ценностей и т.п." среди военнопленных, в том числе - бывших военнослужащих вермахта, занимались оперативно-чекистские подразделения УПВИ, объем работы которых стремительно вырос в 1943 году, когда в плен начали сдаваться десятки тысяч солдат и офицеров противника. Как выяснилось, убийством мирного населения занимались не только профессиональные каратели, но и обычные пехотинцы вермахта.

Так, например среди рассекреченных материалов публикуется меморандум 1-го лагерного отделения УПВИ МВД Башкирской АССР по агентурному делу "Шакалы", в рамках которого проводилась проверка немецких военнослужащих 550-го батальона 299-й пехотной дивизии, попавших в плен в конце июня 1944 года в ходе Белорусской наступательной операции в районе гор. Борисова.

В меморандум включены выписки из собственноручных показаний непосредственных участников преступлений. В частности, обер-ефрейтор Эрвин Штайн 15 декабря 1945 года рассказал:

"Я служил в штрафной роте 550-го батальона. Будучи на советской территории, мы занимались карательной деятельностью, как-то: во время отступления от Орла в направлении гор. Жлобин наша рота сожгла около 15 деревень, сжигались деревни при помощи зажигательных пуль и в большинстве в ночное время, причем мы расстреливали мирных советских граждан, невзирая на пол и возраст, молодежь угонялась на работы.

Примерно было расстреляно 1000 человек, из которых я лично расстрелял 20 человек, а сжег около 25 домов. В сентябре 1943 года мы сожгли одну деревню мирных жителей около 500 человек, которые хотели спасти свою жизнь бегством, мы расстреливали, из которых я лично расстрелял 20 человек, а в сентябре 1943 года наша рота сожгла в районе Гомеля около 30 деревень мирных жителей, которые прятались в подвалах мы уничтожали при помощи ручных гранат. Я лично сжег 10 домов и сколько в домах погибло людей, сказать не могу".

16 марта 1946 года другой фигурант дела "Шакалы" обер-ефрейтор Рихард Лангнер дал следующие показания:

"Я военнопленный Лангнер во всем вышеуказанном бесчинстве принимал активное участие и лично отбирал скот и продукты питания у населения, разламывал дома для укрепления блиндажей, угонял мирных граждан на строительство оборонительных районов, применяя при этом силу и оружие. Если у меня не было корма для лошадей, я раскрывал любой дом, кормил своих лошадей.

Меня не интересовали последствия, так как я считал, что русские являются низшей расой - рабами. Во время отступления нашего батальона от Витебска на Оршу по пути отступления мы сожгли все населенные пункты, все население угонялось на оборонительные работы, из которых множество погибало от бомбежки и артиллерийского огня. Поджоги населенных пунктов в большинстве случаев производились ночью, без предупреждения, если кто-либо из населения пытался спастись, их расстреливали. 550-м штрафным батальоном сожжено примерно 100-120 населенных пунктов. Непосредственно мною при помощи спичек было сожжено 10 домов. Во всех этих действиях я принимал активное участие и лично расстрелял много мирных жителей, которые сопротивлялись угону или отказывались идти на работы. Я также отбирал скот, вещи, продукты, а кто не хотел давать - расстреливал".

В рассекреченных архивах говорится и о других примерах зверств немецких военных по отношению к мирным советским гражданам в том числе женщинам и детям.

В целом к началу 1944 года в 52 лагерях системы УПВИ содержалось более 100 тысяч бывших военнослужащих армий противника, в 1945 году их число достигло 1 миллиона 651 тысячи 36 человек. Получить представление о количестве привлеченных к уголовной ответственности немецких военнопленных позволяет докладная записка МВД СССР на имя Сталина, согласно которой по состоянию на 20 января 1949 года было осуждено 3712 человек, дела в отношении 6242 бывших военнослужащих гитлеровской Германии находились в стадии расследования.