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29.10.2021 13:46
Рубрика: Происшествия

Блогер-сталкер Андрей Пыж получил 5 лет колонии за незаконный доступ к гостайне

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд признал виновным 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа в незаконном получении, распространении и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого "диггерского" сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По данным следствия, с декабря 2018 года по август 2020 года блогер незаконно получил сведения, составляющие гостайну, о конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов, расположенных в столичном регионе.

Пыж не раз выкладывал в соцсетях видеозаписи, где он пробирается на различные запретные и охраняемые объекты, например, на Калининскую атомную станцию и действующую РЛС "Днепр" системы предупреждения о ракетном нападении в Оленегорске. Плотно он исследовал и Чернобыльскую зону. По данным из соцсетей, последнее "сталкерское" проникновение Пыжа произошло на режимную площадку строящейся Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы, суд приговорил Пыжа к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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