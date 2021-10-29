Отставной генерал-майор ВДВ Анатолий Белянин найден мертвым в Подмосковье

Бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск, генерал-майор в отставке Анатолий Белянин найден мертвым в своей квартире в подмосковной Ивантеевке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, он совершил самоубийство.

Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в 90-е годы Анатолий Белянин выступал свидетелем в резонансном уголовном деле об убийстве журналиста Дмитрия Холодова.