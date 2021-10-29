В Москве арестован бармен, ударивший полицейского стулом

Московский бармен арестован после нападения на полицейского во время антиковидного рейда.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, суд заключил 30-летнего мужчину под стражу до 28 декабря. Ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".

Нападение было совершено в одном из баров на Арбате. Вопреки распоряжениям властей города, заведение не закрылось в нерабочий день. Когда это нарушение оформляли, бармен ударил полицейского стулом: сотруднику МВД удалось поставить блок, он получил травмы рук.