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Рубрика: Происшествия

В Москве арестован бармен, ударивший полицейского стулом

Текст: Сергей Бабкин
Фото: t.me/moscowproc Фото: t.me/moscowproc
Фото: t.me/moscowproc

Московский бармен арестован после нападения на полицейского во время антиковидного рейда.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА Новости
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Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, суд заключил 30-летнего мужчину под стражу до 28 декабря. Ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".

Нападение было совершено в одном из баров на Арбате. Вопреки распоряжениям властей города, заведение не закрылось в нерабочий день. Когда это нарушение оформляли, бармен ударил полицейского стулом: сотруднику МВД удалось поставить блок, он получил травмы рук.

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