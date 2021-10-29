Двух хабаровчан осудят за убийство и изнасилование 24-летней давности

В Кировский районный суд Хабаровска направили для рассмотрения уголовное дело в отношении двух 49-летних местных жителей. Их обвиняют в совершении убийства, изнасилования и угона автомобиля, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

По версии следствия, преступления были совершены 28 апреля 1997 года. Двое пьяных молодых людей решили украсть машину с территории строительной площадки на улице Шелеста. Ключ от авто злоумышленники отправились искать в расположенную рядом сторожку. Там находились охранник и его сожительница. Один из обвиняемых надругался над женщиной, а мужчину они избили. Он полученных травм сторож впоследствии скончался. Забрав ключи, угонщики уехали на приглянувшемся им автомобиле. По дороге попали в ДТП и скрылись с места происшествия.

Долгое время мужчин искали правоохранители. Один из них успел сменить фамилию и отсидеть в тюрьме за другое преступление. И только в этом году следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Кировского района.