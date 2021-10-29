Трех жителей Камчатки обвинили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

Новости

Джуд Лоу сыграет самого кровожадного короля Генриха VIII 11:00
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов 10:40
ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента страны 10:33
Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю 10:27
Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны 10:26
Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским 10:11
Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне 09:56
Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор 09:53
В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США 09:50
Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей 09:49
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры 09:46
Депутат предложил новую льготу для пенсионеров 09:31
В Москве 77% ковидных коек не были задействованы под плановую медпомощь 09:23
Врач объяснил, почему опасно ограничиваться одной прививкой от COVID-19 09:15
Пентагон: Следует разрешить поставки Украине вооружений поражающего действия 09:14
МХТ им.Чехова организует экспресс-тестирование перед спектаклями 08:49
Власти Москвы вернули к работе пять КТ-центров из-за ситуации с COVID-19 08:45
В Кемерове суд вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 08:38
Столичная "Система-112" приняла в два раза больше вызовов, чем годом ранее 08:09
Юрист рассказал, кому положен второй налоговый вычет на недвижимость 08:06
Врач-психиатр заявил об астеническом синдроме у переболевших COVID-19 07:40
WSJ: Пострадавшим из-за Трампа мигрантам могут выплатить более 1 млрд долларов 06:35
В Магаданской области пойдет под суд бывший главный судебный пристав 06:23
Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от COVID-19 05:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 11:04
Рубрика: Происшествия

Трех жителей Камчатки обвинили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

Текст: Ольга Журман

На Камчатке расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Краснодарца осудили на 14 лет за насилие над школьницами

Дело возбуждено по поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Предварительно известно, что в вечернее время 5 октября трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся инвалидом. Это произошло в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского.

Мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы 18 октября после того, как на смарт-часы девочки поступило сообщение от неизвестного лица с приглашением встретиться.

Поскольку обращение в правоохранительные органы произошло поздно, следователи принимают все меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры
Депутат предложил новую льготу для пенсионеров
Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
В московском метро начали тестировать на коронавирус
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии