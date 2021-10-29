Трех жителей Камчатки обвинили в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида

На Камчатке расследуется уголовное дело в отношении троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании 17-летней девушки-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ. Предварительно известно, что в вечернее время 5 октября трое мужчин, достигших 18-летнего возраста, вступили в половую связь с несовершеннолетней девушкой, являющейся инвалидом. Это произошло в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского.

Мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы 18 октября после того, как на смарт-часы девочки поступило сообщение от неизвестного лица с приглашением встретиться.

Поскольку обращение в правоохранительные органы произошло поздно, следователи принимают все меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося.