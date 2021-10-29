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29.10.2021 13:01
Рубрика: Происшествия

В Бурятии задержали радикалов, готовивших акции против госвласти

Текст: Юрий Гаврилов
"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", - сообщили в пятницу, 29 октября в Центре общественных связей ФСБ.
Фото: ЦОС ФСБ РФ
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По данным спецслужбы, в экстремистскую группу активно вербовали новых членов. Главным образом из представителей молодежи, в том числе учащихся образовательных заведений Бурятии. В ЦОС ФСБ сообщили, что среди этих людей распространялась праворадикальная идеология.

"В отношении организатора и трех активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе)", - проинформировали в Центре общественных связей ФСБ. Если вина задержанных будет доказана в суде, по этой статье Уголовного кодекса РФ им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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