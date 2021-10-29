В Башкирии задержали подозреваемого в нападении на 8-летнюю девочку

57-летний житель Белебеевского района задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Преступление было совершено 14 октября в Буздякском районе. По версии следствия, подозреваемый на автомобиле Lada Largus поехал на рыбалку, заехал в несколько сел в поисках водоема и в одном из них заметил гуляющих восьмилетних детей, мальчика и девочку. Мужчина предложил им подвезти до дома. И они согласились. В итоге мальчика подозреваемый оставил у дома, а девочке предложил еще покататься и обещал дать "порулить". После того, как они остались в машине вдвоем, водитель совершил в отношении ребенка преступление против половой неприкосновенности.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска допросили возможных очевидцев и составили субъективный потрет подозреваемого. Также были установлены индивидуальные особенности его автомобиля. После изучения камер видеонаблюдения эксперты установили маршрут передвижения подозреваемого, в итоге удалось установить его личность.

- Автомобиль, на котором мог передвигаться подозреваемый, обнаружили в Белебеевском районе. Владельца доставили в отдел полиции, где он признался в совершении действий сексуального характера в отношении девочки, - сообщили в МВД по РБ.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.