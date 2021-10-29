Видео: В Татарстане раскрыли убийство 19-летней давности на ж/д станции

Новости

Актера сериалов обвинили в осквернении статуи Джорджа Флойда в Нью-Йорке 12:02
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 12:00
"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду 11:59
Оперштаб: в Москве выявлено 7511 новых случаев COVID-19 11:56
В НАО начала действовать система QR-кодов 11:51
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску 11:45
Билл Гейтс выступил за развитие атомной энергетики 11:42
Депутат обратилась в Генпрокуратуру в связи с требованиями к матери погибшего ребенка 11:41
Наталья Сергунина: Москва стала участником первого Всемирного саммита по будущему туризма 11:37
В Эстонии в бассейнах и саунах введен масочный режим 11:34
В руинах нормандской церкви в Британии обнаружены римские статуи 11:31
На Украине растет черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации 11:22
Отставной генерал-майор ВДВ Анатолий Белянин найден мертвым в Подмосковье 11:18
Врач рассказал о влиянии прививки от коронавируса на беременных 11:12
Джуд Лоу сыграет самого кровожадного короля Генриха VIII 11:00
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов 10:40
ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента страны 10:33
Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю 10:27
Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны 10:26
Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским 10:11
Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне 09:56
Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор 09:53
В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США 09:50
Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 11:23
Рубрика: Происшествия

Видео: В Татарстане раскрыли убийство 19-летней давности на ж/д станции

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержали подозреваемого в убийстве, совершенном на железнодорожной станции "Атлашкино" 19 лет назад.

В Ижевске осудили мужчину, убившего пациента ковидного отделения

Тело 50-летнего мужчины было обнаружено утром 22 ноября 2002 года на платформе в Зеленодольском районе. У погибшего были многочисленные гематомы и ссадины, а также проникающие колото-резаные ранения. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер, но оперативные следственные действия и розыскные мероприятия результата тогда не принесли.

Одним из основных свидетелей был знакомый потерпевшего. Он рассказал, что они вместе ехали в электричке до станции "Волга", находились в алкогольном опьянении, поссорились и разошлись по разным вагонам. На нужной станции очевидец вышел, но приятеля на увидел, тот не вышел из поезда.

Как выяснили следователи, потерпевший проспал остановку и вышел на "Атлашкино". То же самое случилось и с подозреваемым, тогда ему было 22 года. На платформе между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку с поножовщиной. В результате 50-летний потерпевший получил несколько ножевых ранений. Молодой человек похитил его ценные вещи и скрылся.

В ходе одного из этапов расследования сотрудники СК РФ решили в очередной раз допросить всех возможных свидетелей. Один из них вспомнил, что на следующий день после преступления заметил подозрительного мужчину, который пытался продать вещи - ими были ботинки и брючный ремень убитого. Значения свидетель этому факту не придал, но для следователей он сыграл важную роль. Отрабатывая эту версию, они установили мужчину - вахтовика, который в 2002-м ездил на этой электричке на работу. Изначально он не попал в поле зрения из-за алиби - как и все пассажиры, он был опрошен и сообщил, что вышел из поезда на своей станции "Волга" и ничего подозрительного не видел.

- Для раскрытия этого преступления были применены современные криминалистические технологии и проведена кропотливая, объемная следственно-оперативная работа. Удалось собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, он дал признательные показания. Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - добавили в ведомстве.

Жителя Забайкалья осудили на 18 лет за убийство главы УФСИН на охоте
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео

Главное сегодня

Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску
В Госдуме оценили идею о новой льготе для пенсионеров
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры
Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области