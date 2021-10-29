Видео: В Татарстане раскрыли убийство 19-летней давности на ж/д станции

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержали подозреваемого в убийстве, совершенном на железнодорожной станции "Атлашкино" 19 лет назад.

Тело 50-летнего мужчины было обнаружено утром 22 ноября 2002 года на платформе в Зеленодольском районе. У погибшего были многочисленные гематомы и ссадины, а также проникающие колото-резаные ранения. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер, но оперативные следственные действия и розыскные мероприятия результата тогда не принесли.

Одним из основных свидетелей был знакомый потерпевшего. Он рассказал, что они вместе ехали в электричке до станции "Волга", находились в алкогольном опьянении, поссорились и разошлись по разным вагонам. На нужной станции очевидец вышел, но приятеля на увидел, тот не вышел из поезда.

Как выяснили следователи, потерпевший проспал остановку и вышел на "Атлашкино". То же самое случилось и с подозреваемым, тогда ему было 22 года. На платформе между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку с поножовщиной. В результате 50-летний потерпевший получил несколько ножевых ранений. Молодой человек похитил его ценные вещи и скрылся.

В ходе одного из этапов расследования сотрудники СК РФ решили в очередной раз допросить всех возможных свидетелей. Один из них вспомнил, что на следующий день после преступления заметил подозрительного мужчину, который пытался продать вещи - ими были ботинки и брючный ремень убитого. Значения свидетель этому факту не придал, но для следователей он сыграл важную роль. Отрабатывая эту версию, они установили мужчину - вахтовика, который в 2002-м ездил на этой электричке на работу. Изначально он не попал в поле зрения из-за алиби - как и все пассажиры, он был опрошен и сообщил, что вышел из поезда на своей станции "Волга" и ничего подозрительного не видел.

- Для раскрытия этого преступления были применены современные криминалистические технологии и проведена кропотливая, объемная следственно-оперативная работа. Удалось собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, он дал признательные показания. Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - добавили в ведомстве.