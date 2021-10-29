Кемеровчане могут бесплатно повысить цифровую грамотность

Жители города Кемерово научатся пользоваться компьютерными программами, создавать цифровой контент, освоят правила цифровой гигиены и противостояния кибермошенникам.

Минцифры России совместно с Университетом 2035 и Консорциумом по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики запустили интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций "Готов к цифре!".

К интенсиву будет можно присоединиться на платформе готовкцифре.рф в течение двух месяцев. Его участники получат новые цифровые навыки на вебинарах и мастер-классах и протестируют свой уровень владения цифровыми компетенциями. Мероприятия интенсива бесплатны и открыты для всех.

По словам организаторов, все желающие пройдут комплексное тестирование цифровой грамотности и получат подтверждающий электронный сертификат. Тест подготовлен РАЭК совместно с РЖД и Университетом 2035 и помогает определить вектор для дальнейшего развития пяти компетенций: "цифровые устройства и сети", "цифровая безопасность", "коммуникации и сотрудничество", "работа с информацией и цифровым контентом", "цифровая личность".

Ряд спецпредложений предоставит Консорциум по развитию цифровой грамотности. Участники интенсива получат сертификаты и промокоды на образовательные материалы.

К мероприятиям образовательной части интенсива подключились также отраслевые организации: РЖД, СберБанк, МегаФон, РАЭК, НАФИ, АНО "Цифровой регион", Ассоциация "Цифровая энергетика" и др. Они проведут собственные корпоративные мероприятия, обучат сотрудников и протестируют их уровень цифровой грамотности.

Соорганизаторами интенсива выступили Агентство стратегических инициатив, Агентство Ворлдскиллс Россия, Платформа НТИ и "Россия - страна возможностей".

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова