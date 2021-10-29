Умерла актриса Альбина Гусельникова

26 октября скончалась советская, российская актриса Альбина Гусельникова. Заслуженная артистка РСФСР и ветеран труда умерла в Ачинске на 92-м году жизни.

"Вся профессиональная деятельность Альбины Валерьяновны была связана с Ачинском, с Ачинским драматическим театром, в котором она прослужила почти сорок лет", - сказано в некрологе, опубликованном на сайте театра. В нем отмечен неоценимый вклад в развитие театрального искусства города, общественная и депутатская деятельность Гусельниковой.

"Альбина Валерьяновна - актриса старой театральной школы, впитавшей лучшие традиции русского классического театра, умный и интеллигентный человек высокой культуры", - вспоминают коллеги.

Альбина Гусельникова родилась 22 июля 1930 года. В конце 1940-х - актриса Рубцовского театра. С 1960-х - Ачинского.