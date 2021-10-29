В Денисовой пещере нашли украшения возрастом 45 тысяч лет

В этом сезоне раскопки в Денисовой пещере в Алтайском крае принесли археологам много интересных находок. На новом участке в южной галерее обнаружены предметы первобытного искусства.

Это подвески из зубов бизона и лисицы, кольцо из бивня мамонта, изделия из мрамора, фрагмент браслета и еще одного кольца. Возраст находок - 45-50 тысяч лет. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

По его словам, такие предметы и раньше находили в Денисовой пещере, но теперь есть основания считать, что их изготовление было поставлено на поток. В северной Евразии это наиболее древние артефакты такого рода, что, по словам Шунькова говорит о высоком уровне эстетических и когнитивных функций у денисовцев. Об этом же свидетельствуют обнаруженные ранее следы редких приемов обработки камня, которые появлялись на других стоянках значительно позже.