В Приангарье арестовали членов этнической группы наркоторговцев

Полицейские Иркутской области при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" задержали пятерых членов этнической группировки наркоторговцев. Четверо из них заключены под стражу, сообщил сегодня региональный главк МВД.

Операция по задержанию проходила одновременно в нескольких районах Иркутска. Трое из пяти подозреваемых - уроженцы страны ближнего зарубежья. Они использовали родной язык во время телефонных разговоров, завуалированно передавая информацию о количестве наркотиков, их разновидности и цене.

В арендованной злоумышленниками квартире правоохранители изъяли почти полкилограмма героина и около полутысячи упаковок с порошком, который сейчас исследуется в лаборатории.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.