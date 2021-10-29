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29.10.2021 11:25
Рубрика: Культура

Калининградскую область признали самым читающим регионом России

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Янтарный край вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Самый читающий регион", который проводит Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: Анжела Мнацаканян
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В этом году в конкурсе участвовали 80 регионов с самыми значимыми проектами за последние два года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, самый западный регион представил проект "Калининград Литературный" Калининградской централизованной библиотечной системы (ЦБС), которая в период пандемии развивает онлайн-форматы работы с читательской аудиторией.

Как рассказала директор ЦБС Елена Александронец, над этим проектом работают с апреля 2020 года. На сайте и в соцсетях ЦБС создается контент для просмотра: видеобзоры классики и книжных новинок, видеозаписи встреч с писателями, аудиоподкасты, дискуссии, круглые столы, ток-шоу, акции чтения, диалоги, лекции, документальные фильмы и многое другое.

- Проект рассчитан на детей от шести лет и взрослых - для всех, кто интересуется литературой, но не знает, с чего начать. На сегодняшний день зарегистрировано более 23 тысяч просмотров видеоматериалов, - сообщила Елена Александронец.

Конкурс "Самый читающий регион" впервые состоялся в 2015 году, в Год литературы в России. Калининград уже входил в число его победителей в 2017 году, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- В последние два года существенно расширился онлайн-формат работы с читателями, - отметил министр. - Это доказал проект Калининградской ЦБС, который и был отмечен жюри конкурса. Востребованность такого формата работы в текущей ситуации особенно высока.

В регионах Культура Литература Правительство Минцифры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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