В Ленинградской области увеличили размер займов для самозанятых

В Ленинградской области увеличили максимальную сумму заемных средств для самозанятых граждан.

Как сообщила администрация региона, теперь самозанятые могут получить заем в размере до 500 тысяч рублей. Прежде его верхний предел составлял 200 тысяч рублей.

Возросла и максимальная сумма заемных средств, которые самозанятые могут получить без залога, - с 200 тысяч до 350 тысяч рублей.

Кроме того, у них появилась возможность получать микрозаймы без поручительства, предоставив только залог.

Новые условия финансовой поддержки должны сделать ее более доступной для самозанятых. Но займы, как и прежде, смогут получить только те из них, у кого нет просроченных платежей по действующим и кредитным обязательствам. Еще одно условие - подтверждение профессиональных компетенций при условии работы менее шести месяцев.

С 2020 года в регионе зарегистрировано более 40 тысяч самозанятых. В этом году 20 из них получили микрофинансовую поддержку на сумму свыше 4 миллионов рублей.