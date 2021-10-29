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29.10.2021 10:25
Рубрика: Экономика

В Петербурге на четверть уменьшится число автобусных маршрутов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В 2022 году в Петербурге из 603 автобусных маршрутов останется 457. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответ на запрос информагентства комитет по транспорту.

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В Петербурге в следующем году должна начаться транспортная реформа, она подразумевает постепенный отказ от коммерческих маршрутов в пользу социальных. Сокращенные 146 маршрутов - коммерческие.

В Комтрансе отмечают, что ликвидируемые маршруты практически полностью дублировали социальные, единственная разница - в последних не действовали льготные проездные. Таким образом, все транспортные связи между районами и муниципалитетами в Смольном обещают сохранить. На оживленных маршрутах городские власти обещают добавить дополнительные автобусы.

Ликвидация коммерческих маршрутов будет проходить поэтапно. Первая линейка уйдет с улиц 1 апреля, второй этап программы намечен на 1 июня, третий - на 15 июля.

Стоит отметить, что лишь четверть от всех социальных маршрутов обслуживается городским перевозчиком. Право осуществлять перевозки по еще 347 маршрутам в ходе торгов получили частные компании. Все льготы на этих маршрутах действуют точно также, как и на тех, что осуществляются государственным перевозчиком. Везде работают валидаторы, а при оплате проезда за наличный расчет, пассажир получает на руки билет.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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