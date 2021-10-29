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29.10.2021 14:44
Рубрика: Власть

В Петербурге увеличили число магазинов, открытых в нерабочую неделю

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге расширили перечень товаров первой необходимости, которые разрешено продавать в нерабочие дни. Это следует из обновленных методических рекомендаций, касающихся ведения бизнеса в нерабочую неделю, подготовленных Смольным.

Фото: iStock
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Вообще-то в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в магазинах Петербурга можно продавать, что угодно. Но доля товаров первой необходимости должна быть больше 30 процентов. Если это соотношение меньше, то магазин должен закрыться на неделю.

Перечень товаров "РГ" ранее уже публиковала. В новых рекомендациях к нему добавились цветы, автомобильные запчасти, очки и контактные линзы, непериодические печатные издания, а также канцелярские принадлежности. Таким образом, в нерабочую неделю смогут продолжить работу точки по продаже цветов, магазины автозапчастей, салоны оптики и книжные магазины.

Точки общепита могут работать навынос. Главное требование по торговому залу - чтобы не было посадочных мест. В методических рекомендациях содержится очень важный пункт, что точки общепита смогут пускать посетителей в уборные. Весной прошлого года, когда кафе и рестораны также работали лишь навынос и доставку, этого требования в методических рекомендациях не было, что весьма усложняло жизнь горожан, и в общественных уборных возникали очереди.

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