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29.10.2021 14:12
Рубрика: Общество

Игорная зона "Красная Поляна" готовится отметить свое пятилетие

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
5 января игорная зона "Красная Поляна" отмечает свое пятилетие. В честь этого события в новогодние праздники состоятся важные события на ее ключевых площадках: "Казино Сочи", казино "Бумеранг", RED ARENA, театре "В игре", ресторане Brunello и зале игровых автоматов "Бонус Slots".
Фото: Алексей Тютлин Фото: Алексей Тютлин
Фото: Алексей Тютлин

За пять лет ее посетили свыше 2 000 000 человек из 178 стран мира. В заведениях "Красной Поляны" можно увидеть различные шоу-программы, концерты звезд, спектакли, гастрономические ужины, тематические вечеринки, международные спортивные турниры.

Фото: Алексей Тютлин
Игорная зона "Красная Поляна" анонсировала открытие RED ARENA

В рамках новогодней программы с 31 декабря по девятое января в игорной зоне "Красная Поляна" выступят известные исполнители и популярные группы: "Би-2", Валерий Меладзе, "НЕПАРА", группа "БИРТМАН", Александр Устюгов и группа Ekibaztuz. Впервые на сцену театра "В игре" выйдет "Квартет И" - одна из лучших сатирических групп России. Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит представят спектакль "Квартирник". Учитывая особенность театра "В игре" - зрительный зал расположен к сцене очень близко, - выступление мастеров разговорной комедии в живом исполнении будет вдвойне впечатляющим.

Праздничная программа носит общее название "Magic 5. Все реально!". Слоган отражает масштаб событий в новогодние каникулы в игорной зоне "Красная Поляна".

Концерты и шоу на главной сцене "Казино Сочи", казино "Бумеранг" проходят бесплатно.

Организаторы гарантируют соблюдение полного комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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