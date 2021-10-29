Командира взвода ГИБДД на Кубани оштрафовали на миллион рублей за взятки

Суд в Кореновске Краснодарского края вынес решение по делу о взяточничестве в отношении бывшего командира отдельного взвода ДПС ГИБДД О МВД России по Кореновскому району. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, полицейский выстроил систему поборов с подчиненных.

- В период с 1 января 2020 года по 31 июля 2020 года подсудимый, являясь командиром отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кореновскому району, негласно распространил среди сотрудников вверенного ему подразделения информацию о необходимости ежемесячно с заработной платы передачи ему взяток в виде денег в сумме 3 000 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Сам подсудимый назвал передачу ему денег "Операция 900", чтобы говорить о ней завуалированно. Помимо трех тысяч рублей в месяц, подчиненные должны были передавать ему определенные суммы после работы на маршрутах, что стимулировало их самих брать взятки с водителей. Например, за работу в черте населенных пунктов патрули ДПС должны были передавать командиру по 500 рублей, а за дежурство на федеральной трассе 1500 рублей.

Всего суд насчитал девять эпизодов преступлений по части 1 статьи 291 УК РФ "Дача взятки" и 13 эпизодов по статье 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом за попустительство по службе в пользу взяткодателя". Подсудимый в ходе процесса полностью признал свою вину.

Суд оштрафовал экс-полицейского на 1 миллион 50 тысяч рублей и на два года лишил его права занимать должности в структурах власти.