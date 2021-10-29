В Ростове вынесли приговор членам террористической ячейки из Бахчисарая

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд назначил наказание четверым участникам действовавшей в Крыму ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Осужденные проведут в местах лишения свободы от 12 до 17 лет.

Как сообщает пресс-служба суда, преступная организация была создана в Бахчисарае в 2017 году . Ее возглавил местный житель.

В деятельности ячейки также участвовали еще три человека. Они агитировали местных жителей участвовать в деятельности террористической организации, проводили конспиративные собрания членов организации по изучению идеологии и распространяли экстремистскую литературу.

В результате главарю ячейки было назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, его брату - 14 лет, еще двум участникам - 13 и 12 лет.

Первые три с половиной года осужденные проведут в тюрьме, а оставшийся срок - колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.