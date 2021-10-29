В Сочи школьники забросали камнями поезд

В Сочи несовершеннолетние забросали камнями проходящий электропоезд, разбив стекло входной двери вагона, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение от работников РЖД об инциденте на железнодорожном перегоне Адлер - Хоста.

Местные инспекторы по делам несовершеннолетних нашли нарушителей. Им оказались трое школьников 10, 11 и 12 лет. Дети признались, что гуляли вблизи железной дороги, и, увидев проходящий поезд, решили посоревноваться в меткости попадания на скорость.

Полицейские провели со школьниками профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, а также разъяснили об ответственности за нарушение. Сведения о проступке подростков направили в школу и подразделение полиции по месту проживания. Поведение ребят рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.