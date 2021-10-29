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29.10.2021 14:13
Рубрика: Общество

Какие покупки и услуги компенсируют сиротам в Югре

Текст: Анна Ласточкина

Власти Югры напомнили, какими мерами поддержки в регионе пользуются дети-сироты и ребята, которые оказались без попечения родителей.

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Такие люди находятся на полном обеспечении государства, но снабжают их не только необходимым. Как передает ugra-news.ru со ссылкой на "Центр Открытый регион", таких детей продолжают обеспечивать после выпуска из образовательного учреждения. Так, после вручения аттестата вчерашние школьники получают компенсацию за одежду и обувь в размере 40 тысяч рублей, а также единовременное пособие - 5 тысяч рублей. Эту сумму выплачивают выпускникам колледжей, техникумов, вузов. Бывшим студентам на одежду и обувь выдают 112 тысяч рублей.

Если вуз или колледж не могут предоставить сироте общежитие, то ему арендуют жилье. Студентам полагаются ежегодные пособия на приобретение литературы и канцтоваров к новому учебному году. Эти обучающиеся могут рассчитывать на стипендию вне зависимости от своей успеваемости. Также им оплачивают проезд в городском и пригородном транспорте.

Студентам-очникам и призывникам, у которых есть собственное жилье, раз в пять лет положен ремонт квартиры или дома. А тем, у кого нет жилплощади и после окончания учебы квартиры не досталось, государство компенсирует 10 тысяч рублей за аренду жилья.

Вдобавок представители этой категории граждан раз в год могут отправиться по путевке на лечение в санаторий или получить денежную компенсацию - 35 тысяч рублей.

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