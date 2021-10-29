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29.10.2021 10:40

Завоз топлива для котельных Ямала завершен

Завершен один из основных этапов подготовки к зиме - завоз топлива для нужд котельных и электростанций, обслуживаемых АО "Ямалкоммунэнерго".
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Всего было доставлено 52,8 тысячи тонн дизельного топлива, 9,9 тысячи тонн стабильного газового конденсата, 18,2 тысячи тонн угля, а также необходимый запас бензина, масел. Завоз осуществлялся в филиалы АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах, а также в ООО "ЭК "ТВЭС".

Последней точкой доставки топлива стало село Мужи Шурышкарского района, где было выгружено чуть менее 500 тонн стабильного газового конденсата.

"Поставку топлива для предприятий жилищно-коммунального комплекса завершили по плану. 24 октября региональный оператор завоза осуществил последнюю отгрузку 483 тонн стабильного газового конденсата в поселке Мужи Шурышкарского района. Все заявленные необходимые для жизнеобеспечения в зимний период ресурсы доставлены в полном объеме", - сказал Владимир Трясцин, ведущий консультант отдела регулирования на транспорте управления цен и тарифов в непроизводственной сфере профильного департамента.

Примечательно, что в текущем году стабильного газового конденсата закуплено больше обычного. В прошлом году такое топливо было необходимо котельным в Салемале, Панаевске (Ямальскийрайон), а также в Горках (Шурышкарский район), а нынче часть котельных в селе Мужи (районный центр Шурышкарского район) тоже перешли с угля на СГК.

Напомним, поставку нефтепродуктов в арктический регион централизовано осуществляет компания АО "Ямалгосснаб", перевозчик ПАО "Иртышское пароходство".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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