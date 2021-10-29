Распоряжение губернатора Рязанской области от 28 октября 2021 года № 316-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03,2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг, от 04.06.2021 № 144-рг, от 16.06.2021 № 152-рг, от 30.06.2021 № 166-рг, от 12.07.2021 № 186-рг, от 15.07.2021 № 191-рг, от 29.07.2021 № 208-рг, от 12.08.2021 № 221-рг, от 26.08.2021 № 241-рг, от 10.09.2021 № 256-рг, от 22.09.2021 № 267-рг, от 24.09.2021 № 273-рг, от 08.10.2021 № 294-рг, от 14.10 2021 № 299-рг, от 22.10.2021 № 309-рг) следующие изменения:

1) в пункте 6:

слова "65 лет" заменить словами "60 лет";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Режим самоизоляции не распространяется на лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

2) в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в части:

- осуществления деятельности зрелищно-развлекательной прочей;

- осуществления деятельности в области спорта в части оказания услуг для детей на территории детских развлекательных комплексов (площадок, центров), детских игровых комнат, детских городков и иных подобных территориях в торговых центрах (комплексах);";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Временно, с 30 октября по 7 ноября 2021 года, приостановить на территории Рязанской области:

- деятельность предприятий общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос;

- деятельность аквапарков.";

3) в пункте 9:

абзацы шестой - седьмой изложить в следующей редакции:

"обеспечить максимально возможный перевод работников на дистанционный (удаленный) режим работы, в том числе сотрудников старше 60 лет, сотрудников, имеющих хронические соматические заболевания, и беременных женщин, за исключением сотрудников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), а также работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с даты выздоровления которых прошло не более 6 месяцев;

обеспечить нахождение сотрудников на рабочих местах с максимально возможным социальным дистанцированием, но не менее 1,5 метра;";

4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Рекомендовать органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового пребывания людей (в том числе на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий) организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.";

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Запретить в период с 26 октября по 15 ноября 2021 года нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей или иных законных представителей:

- в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов);

- на территории предприятий общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, расположенных в образовательных организациях).

Действие настоящего пункта не распространяется на несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет), состоящих в трудовых отношениях (гражданско-правовых отношениях) с работодателями, осуществляющими деятельность в вышеуказанных зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, предприятиях общественного питания";

6) в пункте 12.1:

в абзаце первом после слов "общественного питания" дополнить словами ", бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов)";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательного результата лабораторного исследования материала на COVED-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-теста), полученного не позднее чем за 72 часа.";

7) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области, УМВД России по Рязанской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Рязанской области в пределах компетенции обеспечить:

- соблюдение лицами, находящимися на территории Рязанской области, положений пункта 1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, указанных в Постановлении от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом;";

- усиление контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, включая мероприятия, указанные в пункте 4 Перечня поручений по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации 24.10.2021.";

8) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Рязанской области, предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

9) дополнить пунктом 16.8 следующего содержания:

"16.8. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов):

обеспечить внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в сфере искусств, предусмотрев каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере искусств в полном объеме.";

10) в пункте 17:

абзац 2 изложить в следующей редакции:

"организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, предусмотрев каникулы с 30 октября по 7 ноября 2021 года;";

абзац 4 изложить в следующей редакции:

"обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных общеразвивающих программ в сфере искусств в полном объеме;".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







