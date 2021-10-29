Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, от 28.10.2020 № 105, от 05.11.2020 № 108, от 06.11.2020 № 109, от 10.11.2020 № 111, от 11.12.2020 № 119, от 22.01.2021 № 2, от 05.02.2021 № 6, от 11.02.2021 № 7, от 19.02.2021 № 11, от 15.03.2021 № 14, от 12.07.2021 № 38, от 12.07.2021 № 39, от 23.07.2021 № 45, от 23.08.2021 № 50, следующие изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Проведение на территории Сахалинской области массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при одновременном нахождении в помещении граждан из расчета 1 посетитель не менее чем на 4 кв. м, а также при условии обеспечения организаторами массового мероприятия соблюдения гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В случае если количество зрителей (посетителей) превышает 200 человек, разрешить организаторам их проведение при обязательном наличии у участников мероприятия электронного сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, полученного с использованием Единого портала государственных услуг, либо документа, подтверждающего, что гражданин перенес 2019-nCoV, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа, - для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

К массовым мероприятиям относятся организованные мероприятия (публичные, спортивные, зрелищные, крупные конференции и выставки и другие), характеризующиеся концентрацией людей в определенном месте в течение определенного периода времени.

Запретить на территории Сахалинской области с 30 октября по 30 ноября 2021 года включительно проведение массовых мероприятий на открытых площадках (открытом воздухе).".

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и (или) оказывающим услуги общественного питания, оказание услуг с 23.00 до 06.00 часов в период с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно, за исключением услуг по доставке, обслуживания на вынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказания услуг общественного питания на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, на автозаправочных станциях.

Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.".

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать:

6.1. гражданам пройти добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции (2019-пСо V);

6.2. гражданам старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания (бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), не прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции 2019-nCoV и не перенесшим заболевание (в течение последних 6 месяцев), в период с 30 октября по 30 ноября 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания), предусматривающий обязательства не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;

6.3. всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области:

- в период с 30 октября по 30 ноября 2021 года создать условия для обеспечения удаленного режима работы для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания (бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции 2019-nCoV и не перенесших заболевание (в течение последних 6 месяцев), с целью прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

- предоставлять работникам два выходных дня с сохранением заработной платы и иные меры стимулирования в целях проведения вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nCoV).".

5. Дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:

"7.6. обеспечить доступность и качество оказания услуг по вакцинации от коронавирусной инфекции (2019-nGoV), в приоритетном порядке гражданам в возрасте 60 лет и старше, лицам, имеющим хронические заболевания (бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).".

6. Дополнить подпунктом 9.3 следующего содержания:

"9.3. предусмотреть организацию детского отдыха на каникулах с 30 октября по 07 ноября 2021 года в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях области, за исключением учреждений, находящихся на карантине, при условии соблюдения требований санитарного законодательства по профилактике новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.".

7. Отменить указ Губернатора Сахалинской области от 22.10.2021 № 55 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области". :

8. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

9. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







