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29.10.2021,  
10:16
Текст:  Николай Грищенко

"Стелс" не спасет: РЛС кругового обзора модернизировали в России

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

Задействованные на учениях в Ленинградской области модернизированные трехкоординатные радиолокационные станции "Каста-2Е2" (39Н6) своевременно обнаружили приближение эскадрильи беспилотников. Переданные координаты позволили зенитным ракетным комплексам "Тор-М" успешно отразить массированное воздушно нападение дронов.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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При этом, как отмечает журнал "Армейский стандарт", российская перспективная станция кругового обзора способна обнаруживать истребители пятого поколения F-35, которые используют те самые технологии малой радиолокационной заметности. РЛС также засекает и контролирует малые беспилотники, летящие на низкой высоте, в условиях интенсивных радиопомех и сложного рельефа местности.

"Воздушные цели (максимум 50 объектов) расчет из двух человек определяет при круговом обзоре на дальности до 150 километров. На штатную антенну (14 метров) РЛС обнаруживает малозаметные цели, летящие на высоте 60 метров, на дальности 30 километров. 52-метровая антенна "видит" цели на дальности 44 километра (до 95 километров, если цель на высоте 1000 метров)", - отмечает издание.

Улучшились также и другие тактико-технические характеристики. "Каста-2Е2" может работать при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия, при скорости ветра до 25 м/с и на высоте в три тысячи метров над уровнем моря.

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