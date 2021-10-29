В Эстонии в бассейнах и саунах введен масочный режим

В Эстонии зафиксирован максимальный уровень заболеваемости COVID-19 за сутки, сообщают новостные порталы. В этой связи даже в бассейнах и саунах придется носить маски жителям этой прибалтийской республики. Новое требование правительства вступает в силу с 29 октября.

В связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщают новостные порталы, средства индивидуальной защиты нужно будет носить во всех помещениях общего пользования, включая спа-центры и аквапарки.

Кроме того, маски необходимо будет носить в образовательных учреждениях, на конференциях, на концертах, в театрах, музеях, а также в помещениях общего пользования заведений общественного питания.

Правда, "маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например, при непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане", - уточняют в сообщении кабинета министров.

А с 1 ноября в стране с населением около полутора миллионов будет ограничена работа общепита и развлекательных учреждений, включая ночные бары, клубы и рестораны. Этим заведениям будет запрещено работать с 23:00 до 06:00. В эти часы должны быть также закрыты кинотеатры, театры и концертные залы, музеи и места проведения выставок.

Кроме того, в общественном секторе до 10 января отменены все крупные мероприятия, которые не являются крайне необходимыми.