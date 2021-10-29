В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "Большой двадцатки"

Президент России Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции в саммите "двадцатки", который пройдет под председательством Италии. Мероприятие запланировано на выходные, 30 и 31 октября.

"Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры также обсудят вопросы борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике. Ключевые решения будут зафиксированы в итоговой декларации.

На вопрос про особые ожидания или планы в связи с саммитом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что "двадцатка" - наиболее компетентный и представительный формат международного общения, который реально должен и может обсуждать вызовы, стоящие перед миром. "Ожидания - понять и сопоставить позиции стран по основным вызовам", - пояснил он.

"К сожалению, формат видеоконференции не позволяет провести двусторонние встречи, что обычно также происходит "на полях", но само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам - значение этого трудно переоценить", - заключил Песков.