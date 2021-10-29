В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля Украине

Россия прекратила поставлять энергетический уголь Украине из-за растущих внутренних потребностей страны. Об этом РИА Новости рассказали в Минэкономразвития.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что российские поставщики продолжать поставлять в Украину другие виды угля.
Министерство напомнило, что за последние годы доля российских поставщиков на украинском угольном рынке увеличилась до 68%.
Ранее руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября останавливает свои поставки энергетического угля на Украину.