В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США

За последние пять лет гиперзвуковое оружие в США испытывали лишь девять раз, в то время как Китай за тот же период осуществил сотни таких испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, сообщает CNN.

Темпы, с которыми китайские вооруженные силы развивают свои возможности, ошеломляют, в то время как развитие армии США страдает от бюрократии, считает генерал. По мнению Хайтена, в ближайшие годы КНР может обойти Соединенные Штаты по военной мощи.

Уходящий в отставку Хайтен охарактеризовал Китай как "растущую угрозу", при этом назвав самой непосредственной военной угрозой Россию. По его словам, РФ представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов из-за своего внушительного ядерного арсенала.