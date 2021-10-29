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29.10.2021,  
09:50
Текст:  Илья Максимов

В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США

Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости

За последние пять лет гиперзвуковое оружие в США испытывали лишь девять раз, в то время как Китай за тот же период осуществил сотни таких испытаний. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, сообщает CNN.

Фото: DARA ZARBAF / wikimedia.org
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Темпы, с которыми китайские вооруженные силы развивают свои возможности, ошеломляют, в то время как развитие армии США страдает от бюрократии, считает генерал. По мнению Хайтена, в ближайшие годы КНР может обойти Соединенные Штаты по военной мощи.

Уходящий в отставку Хайтен охарактеризовал Китай как "растущую угрозу", при этом назвав самой непосредственной военной угрозой Россию. По его словам, РФ представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов из-за своего внушительного ядерного арсенала.

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