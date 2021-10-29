Новости

Актера сериалов обвинили в осквернении статуи Джорджа Флойда в Нью-Йорке 12:02
Что делать, если находящийся на лечении пенсионер не успел получить пенсию 12:00
"Фиорентина" собирается отдать Кокорина в аренду 11:59
Оперштаб: в Москве выявлено 7511 новых случаев COVID-19 11:56
В НАО начала действовать система QR-кодов 11:51
Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску 11:45
Билл Гейтс выступил за развитие атомной энергетики 11:42
Депутат обратилась в Генпрокуратуру в связи с требованиями к матери погибшего ребенка 11:41
Наталья Сергунина: Москва стала участником первого Всемирного саммита по будущему туризма 11:37
В Эстонии в бассейнах и саунах введен масочный режим 11:34
В руинах нормандской церкви в Британии обнаружены римские статуи 11:31
На Украине растет черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации 11:22
Отставной генерал-майор ВДВ Анатолий Белянин найден мертвым в Подмосковье 11:18
Врач рассказал о влиянии прививки от коронавируса на беременных 11:12
Джуд Лоу сыграет самого кровожадного короля Генриха VIII 11:00
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 10:45
Финансист посоветовала инвестировать деньги с помощью банковских вкладов 10:40
ЦИК Узбекистана объявил о победе Мирзиёева на выборах президента страны 10:33
Юрист объяснил, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочую неделю 10:27
Беларусь ввела временный запрет на вывоз кислорода из страны 10:26
Власти Беларуси признали Telegram-канал Nexta экстремистским 10:11
Российский фильм c Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым награжден в Кельне 09:56
Защита осужденных по первому делу "Зимней вишни" обжалует приговор 09:53
В Пентагоне назвали Россию главной военной угрозой для США 09:50
Ученые нашли способ повысить надежность авиационных двигателей 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
29.10.2021 11:31
Рубрика: В мире

В руинах нормандской церкви в Британии обнаружены римские статуи

Текст: Максим Макарычев

Статуи римского мужчины, женщины и ребенка были обнаружены археологами в заброшенной средневековой церкви в местечке Сток-Мандевиль в Британии на пути высокоскоростной железной дороги HS2.

Фото: Anadolu Agency
Археологи обнаружили одну из первых церквей христианского мира

По словам Рэйчел Вуд, ведущего археолога раскопок, открытие является "совершенно поразительным". "Это действительно редкая находка в Великобритании", - сказала эксперт, добавив, что статуи исключительно хорошо сохранились. Вуд заявила, что находка "заставляет задуматься, что еще может быть похоронено под средневековыми деревенскими церквями Англии". Также археологи обнаружили шестиугольный стеклянный римский кувшин. Единственный известный сопоставимый с ним предмет, отметили эксперты, это сосуд, выставленный в нью-йоркском Метрополитен-музее. Несмотря на то, что раритеты находились в земле более 1000 лет, их большие части остались невредимыми. Статуи были обнаружены на руинах норманнской церкви, где команда британских археологов работала последние шесть месяцев, уточняет Guardian.

Церковь Святой Марии была построена в 1080 году и реконструирована в 13, 14 и 17 веках. Она была заброшена в 1880 году и снесена в 1966 году после того, как был объявлена опасной. Ее руины заросли растительностью. В мае археологи и инженеры начали демонтаж оставшейся конструкции церкви и раскопки могильника, который использовался в течение 900 лет, с последним зарегистрированным погребением в 1908 году.

Эксперты считают, что это место использовалось как римский мавзолей до того, как была построена нормандская церковь. Археологи нашли останки около трех тысяч человек: они были вывезены и будут перезахоронены на новом месте. Почти тысяча археологов работала более чем на 60 объектах на протяжении 240 километров вдоль маршрута HS2 между Лондоном и Уэст-Мидлендсом за последние три года. В саду Сент-Джеймс недалеко от станции Юстон в центре Лондона из могильника было эксгумировано более 50 тысяч скелетов. В Бирмингеме на кладбище 18-го века было обнаружено более 6500 скелетов.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску
В Госдуме оценили идею о новой льготе для пенсионеров
В ЦБ предупредили о новом виде финансовых пирамид, маскирующихся под игры
Цукерберг рассказал подробности о смене названия Facebook
Авиакомпании США попросили разрешения на дополнительные полеты над РФ
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове