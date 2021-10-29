В руинах нормандской церкви в Британии обнаружены римские статуи

Статуи римского мужчины, женщины и ребенка были обнаружены археологами в заброшенной средневековой церкви в местечке Сток-Мандевиль в Британии на пути высокоскоростной железной дороги HS2.

По словам Рэйчел Вуд, ведущего археолога раскопок, открытие является "совершенно поразительным". "Это действительно редкая находка в Великобритании", - сказала эксперт, добавив, что статуи исключительно хорошо сохранились. Вуд заявила, что находка "заставляет задуматься, что еще может быть похоронено под средневековыми деревенскими церквями Англии". Также археологи обнаружили шестиугольный стеклянный римский кувшин. Единственный известный сопоставимый с ним предмет, отметили эксперты, это сосуд, выставленный в нью-йоркском Метрополитен-музее. Несмотря на то, что раритеты находились в земле более 1000 лет, их большие части остались невредимыми. Статуи были обнаружены на руинах норманнской церкви, где команда британских археологов работала последние шесть месяцев, уточняет Guardian.

Церковь Святой Марии была построена в 1080 году и реконструирована в 13, 14 и 17 веках. Она была заброшена в 1880 году и снесена в 1966 году после того, как был объявлена опасной. Ее руины заросли растительностью. В мае археологи и инженеры начали демонтаж оставшейся конструкции церкви и раскопки могильника, который использовался в течение 900 лет, с последним зарегистрированным погребением в 1908 году.

Эксперты считают, что это место использовалось как римский мавзолей до того, как была построена нормандская церковь. Археологи нашли останки около трех тысяч человек: они были вывезены и будут перезахоронены на новом месте. Почти тысяча археологов работала более чем на 60 объектах на протяжении 240 километров вдоль маршрута HS2 между Лондоном и Уэст-Мидлендсом за последние три года. В саду Сент-Джеймс недалеко от станции Юстон в центре Лондона из могильника было эксгумировано более 50 тысяч скелетов. В Бирмингеме на кладбище 18-го века было обнаружено более 6500 скелетов.